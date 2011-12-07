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МВД объяснило присутствие в Москве солдат внутренних войск

07 Декабря 2011, 13:50 | Дальний Восток

В Московском регионе сохраняется усиленный режим несения службы сотрудниками полиции и внутренних войск, введенный на период выборов в Госдуму. Об этом 6 декабря сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Именно этим в МВД объяснили присутствие на московских улицах большого количества сотрудников правоохранительных органов. Предполагается, что усиление будет действовать вплоть до окончательного завершения подсчета голосов.

Ранее во вторник в соцсетях появилась информация о передвижении по Москве транспорта с солдатами и спецтехники. Сообщалось, в частности, что колонны грузовиков с военнослужащими внутренних войск были замечены на МКАДе, шоссе Энтузиастов, Ленинградском, Волгоградском и Ярославском шоссе. Колонны с военными были замечены и в центре города, в частности, на Новом Арбате.

Сообщения о перемещениях войск сопровождались фотографиями.

В пресс-службе Внутренних войск РФ заявили, что в Москву для поддержания общественного порядка направлены военнослужащие дивизии ВВ имени Дзержинского.

По словам начальника пресс-службы Внутренних войск полковника Василия Панченкова, подразделения вводятся в город по запросу ГУ МВД по Москве в соответствии с законодательством РФ. Единственная цель присутствия в столице военнослужащих, заверил Панченков, - это обеспечение безопасности граждан.

Как говорится в заявлении ГУ МВД России по Москве, в мероприятиях по охране порядка

задействованы 51,5 тысячи человек,
в том числе 2 тысячи военнослужащих
внутренних войск.

"Одни и те же люди не могут находиться на дежурстве без отдыха несколько дней подряд, поэтому регулярно проводится ротация – одни сотрудники заменяются на других. Для их транспортировки используется служебный транспорт. Заявления о том, что в Москву вводятся дополнительные силы, не соответствуют действительности", - утверждается в заявлении.

Ранее в связи с назначением парламентских выборов на 4 декабря ГУ МВД России по Москве сообщало, что сотрудники полиции будут переведены на усиленный вариант несения службы на период с 1 по 5 декабря, пишет Lenta.ru.

Во второй половине дня, 6 декабря, на российских биржах обвалились котировки, несмотря на рост мировых цен на нефть и подъем фьючерсов на американские индексы, что традиционно служит позитивом для отечественного рынка акций. Как передает корреспондент РИА «Новый Регион», к 17:11 мск индекс ММВБ упал на 3,64% до 1462,59 пункта, индекс РТС рухнул на 4,38 до 1491,03 пункта.

Аналитики не видят особых внешних причин для резкого падения котировок. По оценкам экспертов, слабый минус (от -0,16% до -0,71%), в котором торгуются европейские площадки, вряд ли мог спровоцировать существенную просадку российских индексов.

Некоторые наблюдатели не исключают, что одним из поводов для падения мог стать ввод дополнительных сил внутренних войск в Москву для подавления массовых акций протеста в российской столице протии результатов итогов выборов в Госдуме, пишет РИА «Новый Регион»,

Автор: "Лента.Ru"
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