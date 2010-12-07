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Зарегистрированная доля
Введению процедуры госрегистрации договоров долевого участия в строительстве предшествовала ситуация 1990-х годов, когда возникла проблема обманутых вкладчиков. Земля под строительство тогда нередко предоставлялась недобросовестным застройщикам, которые срывали сроки сдачи домов в эксплуатацию либо, заключив «двойные» договоры и собрав денежные средства с граждан, просто не приступали к строительству.
Договор долевого участия
Известные случаи обмана потребовали внесения изменений в законодательство, чтобы повысить государственные гарантии защиты прав и законных интересов дольщиков. В связи с этим был принят закон 214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», регулирующий отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц на эти цели. Этот закон применяется к строящимся объектам недвижимости, разрешения на строительство которых получены после 31.03.2005 г., т.е. после вступления его в законную силу.
Только в январе-октябре 2010 г. Управлением Росреестра по Приморскому краю зарегистрировано около 400 договоров участия в долевом строительстве, а также более 1000 прав на объекты, построенные на основании таких договоров.
Что же такое «договор долевого участия»? Согласно закону, это договор, по которому застройщик обязан своими силами или с привлечением других лиц построить и передать объект долевого участия, а участник долевого строительства обязан оплатить и принять этот объект.
Существуют обязательные требования к такому договору. После того как компания получила разрешение на строительство, дольщики заключают договор, который необходимо зарегистрировать в органе, осуществляющем госрегистрацию прав на недвижимость. У нас это Управление Росреестра по Приморскому краю. Без регистрации договор долевого строительства считается недействительным. Регистратор также ограничивает права застройщиков и обременяет их ипотекой в пользу дольщиков.
В договоре в обязательном порядке должны быть прописаны четыре условия, защищающие права дольщика, это определенный объект долевого участия, цена договора, сроки и порядок внесения платы и срок передачи объекта, который должен гарантироваться застройщиком.
Если объект построен застройщиком с отступлением от условий договора и обязательных требований и это привело к ухудшению качества объекта, дольщик, если иное не установлено договором, вправе потребовать от застройщика на выбор: безвозмездного устранения в разумный срок установленных недостатков, соразмерного уменьшения цены договора, возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Застройщик вправе привлекать денежные средства дольщиков только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации и государственной регистрации права собственности или договора аренды-субаренды на земельный участок, предоставленный для строительства. Дольщик может требовать от застройщика предъявлять для ознакомления: разрешение на строительство, технико-экономическое обоснование проекта строительства объекта недвижимости, заключение госэкспертизы по проекту, проектную документацию, документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок.
Новое в законодательстве
Государство постоянно совершенствует законодательные меры по защите прав дольщиков и упрощению процедуры госрегистрации. Так, 21.06.2010 г. вступил в силу Федеральный закон № 119-ФЗ, внесший существенные изменения в Федеральные законы «О госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...», «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
Этим законом, во-первых, внесены изменения по сроку госрегистрации последующих договоров участия в долевом строительстве с 10 рабочих дней на срок «не более чем пять рабочих дней». А во-вторых, приняты дополнения в закон об ипотеке по порядку погашения записи об ипотеке земельного участка, находящегося у застройщика в собственности, либо залога права аренды-субаренды по нему, что ранее на практике вызывало большие трудности.
Так, согласно положениям настоящего закона, «регистрационная запись об ипотеке, возникшей в силу Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», погашается органом госрегистрации в течение 5 рабочих дней на основании заявления застройщика и предъявления им разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
При этом регистрационная запись об ипотеке земельного участка либо о залоге права аренды или права субаренды земельного участка погашается только после погашения регистрационных записей об ипотеке всех объектов долевого строительства, входящих в состав многоквартирного дома-иного объекта недвижимости.
Залог земельного участка, находящегося у застройщика в собственности, либо залог права аренды или права субаренды земельного участка прекращается только с момента передачи всех объектов долевого строительства, построенных на данном земельном участке.
Важным новшеством являются изменения, внесенные в ч. 3 ст. 13 закона о долевом строительстве, согласно которым «с даты получения застройщиком в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома-иного объекта недвижимости, строительство (создание) которых было осуществлено с привлечением денежных средств участников долевого строительства, до даты передачи объекта долевого строительства в порядке, установленном ст. 8 настоящего Федерального закона, такой объект долевого строительства считается находящимся в залоге у участника долевого строительства. При этом жилые-нежилые помещения, входящие в состав данных многоквартирного дома-иного объекта недвижимости и не являющиеся объектами долевого строительства, не считаются находящимися в залоге с даты получения застройщиком указанного разрешения». Изменения коснулись и гарантийного срока для объекта долевого строительства. Так, в ч. 5 ст. 7 закона о долевом строительстве предусмотрен гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого дольщикам объекта долевого строительства. Этот гарантийный срок не может составлять менее чем три года и исчисляется со дня подписания документа о передаче объекта долевого строительства.
Помимо изложенного, Федеральным законом № 119-ФЗ внесены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, предусматривающие более жесткие санкции за неправомерное привлечение денежных средств граждан.
Прием документов на госрегистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в г. Владивосток осуществляется Управлением Росреестра по Приморскому краю по адресу: ул. Светланская, 72-б.
Номера телефонов круглосуточного автоинформатора по вопросам госрегистрации: (4232) 20-58-24, 20-58-51. Адрес Интернет-сайта: www.to25.rosreestr.ru.
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