В редакции «ЗР» состоится «прямая линия» по вопросу пенсионных накоплений

Сегодня уже около 50 тыс. жителей края стали участниками Программы государственного софинансирования накопительной части пенсии. Разрешить многие проблемы, в том числе вопросы увеличения собственных накоплений за 2010 год и рекомендовать, каким образом перечислять взносы, поможет начальник отдела организации взаимодействия с застрахованными лицами Отделения ПФР по Приморскому краю Ольга Вячеславовна ЖУК.

Вопросы ждем 9 декабря с 11 до 12 часов по телефону (4232) 45-04-85, а также по электронной почте slava@zrpress.ru.