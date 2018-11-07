На Сахалине строят школы будущего

Опыт решения проблем в социальной сфере Приморья Олег Кожемяко привез с собой с Сахалина

Олег КОЖЕМЯКО возглавил Приморье в непростой период. Ведь проблемы региона, с которыми предстоит столкнуться и уже сталкивается врио губернатора, копились здесь не один десяток лет.

По многим их них уже приняты решения, быть может, жесткие, где-то резкие, но вполне справедливые и необходимые. И та энергичность, с которой Олег Николаевич приступил к работе, дает нам, жителям края надежду и понимание – к руководству регионом пришел «свой человек», действительно болеющий за него, знающий его изнутри и не понаслышке, понимающий проблемы простых приморцев.

Болевые точки

А проблем и, правда, накопилось немало. Одна из таких болевых точек - расходы на питание учеников начальных классов в Приморье. Несмотря на то что депутаты Законодательного Собрания края неоднократно ставили этот вопрос ребром, продавить увеличение финансирования ни разу не удавалось, оно не повышалось с 2008 года. Сегодня на питание детей в школах предусмотрен 21,5 рубля в день, и этого, конечно же, недостаточно для полноценного завтрака.

Поэтому во время рабочей поездки в Пожарский район, после завтрака в школе поселка Светлогорье врио губернатора заявил: «Завтраки должны быть полноценными и сытными, включать в себя качественные молочные продукты. Нельзя экономить на детях. Уже со следующего года расходы краевого бюджета на питание детей увеличатся в два раза». С учетом этого на питание в краевом бюджете 2019 года должны заложить почти 500 млн рублей против 232 млн рублей в нынешнем. Конечно, это не единственная проблема в системе образования Приморья, но с чего-то надо начинать...

Стоит сказать, что такое внимание к социальной сфере, образованию и теме детства у Олега Кожемяко возникло не вдруг и не случайно. К примеру, Сахалин - предыдущее место работы Кожемяко - обеспечивает горячим питанием всех учащихся 1-4 классов, с 5 по 11 классы предусмотрена адресная компенсация для некоторых категорий детей. Кроме того, дети из семей коренных малочисленных народов Севера также питаются в школах бесплатно.

Стройка только начата

На наших с вами детях Кожемяко действительно не экономит. По его инициативе в последние годы в Сахалинской области развернута масштабная работа по строительству и оснащению городских и сельских школ. Эта работа ведется в рамках исполнения указа Президента России Владимира ПУТИНА о ликвидации второй смены в российских школах. Для достижения этой цели тогда губернатор поставил перед руководителями муниципалитетов и соответствующих ведомств задачу - организовать постоянный контроль за строительством объектов.

И контролировать чиновникам приходится довольно обширный фронт работ. В регионе была разработана программа по созданию новых общеобразовательных мест. Уже сейчас в Сахалинской области одновременно ведется строительство 12 объектов: поселковых и городских школ (это Долинск, Смирный, Корсаков и другие населенные пункты), 4 пристройки к уже имеющимся учреждениям – к школам № 6, № 26, гимназиям № 3, № 1 Южно-Сахалинска, а также строится школа для детей с ограниченными возможностями Кроме того, в области приступают к строительству большой школы в г. Макарове на 800 мест и школы в пос. Ноглики на 300 мест.

По словам куратора вопросов министерства образования и сопровождения строительства образовательных организаций области, правительством региона поставлена задача: до 25-го года построить на Сахалине, чтобы ликвидировать вторую смену, более 40 образовательных объектов, из них 10 школ-детских садов – это более 10 тыс. мест. На данном этапе строительства этими объектами будут закрыты порядка 5 тыс. мест.

Все объекты строятся по специально разработанным для области новым проектам, с нетиповыми архитектурными решениями, которыми регион делится со всей страной: новые эффективные проекты уже внесены в Реестр проектной документации Минстроя РФ.

Расширяют...

Один из таких объектов, проект которого также внесен в реестр, стала пристройка к гимназии № 3.

Досье «Золотого Рога»

МАОУ Гимназия № 3 – современное общеобразовательное учебное заведение Южно-Сахалинска, работающее в режиме школы полного дня и реализующее программы общего и дополнительного образования на основе интеграции. Всего на начало 2018-2019 учебного года число школьников составляет 1070 человек, в 1-4 класса - 467 учащихся, в 5-9 классах - 493 ученика, в 10-11 классах - 110 учеников.





История появления этого проекта начата самими жителями Южного. В последние годы родители говорили о том, что художественно-эстетическое направление дополнительного образования, которое реализуется в гимназии, должно развиваться с учетом внедрения новых технологий, в том числе и цифровых.

В 2017 году, учитывая общественное мнение горожан, губернатором Сахалинской области принято решение о реализации комплекса мер по строительству дополнительного корпуса гимназии. В начале 2018 года проведен аукцион, по итогам которого с единым подрядчиком заключен муниципальный контракт сроком реализации до 2020 года. Общая площадь допкорпуса - 4,8 тысячи кв. м. В нем разместятся три зала хореографии, костюмерная, три кабинета декоративно-прикладного искусства, три хоровых класса, восемь классов фортепиано, класс гитары, помещение для звукозаписи, кинофотостудия, два класса для репетиций народных ансамблей, театральный зал на 114 мест и проч.

...и объединяют

Особо стоит отметить строительство на севере Сахалина двух комплексов школа-детский сад. Приморцы пока могут только мечтать о таком экономически выгодном «чуде». Это проекты для небольших поселений: комплекс из двух небольших зданий, где в одном крыле располагается детсад на 30 мест, а в другом – школа.

Здание одно, а решаются сразу две задачи. И директор учреждения, кстати, тоже один. Практика наработана – в Холмском районе с успехом уже функционирует такое учреждение.





Профориентация со школьной скамьи

Кроме чисто областной особенности (Сахалин - сейсмоактивный регион) в проектах учитывают и еще одно очень актуальную задачу. В каждой новой сахалинской школе предусмотрено наличие «Кванториумов».

Многие приморцы уже наслышаны об этом образовательном проекте – в крае действует «Мобильный кванториум», однако пока нет полноценного технопарка.

Федеральная сеть детских технопарков «Кванториум» появились в России в 2016 году. В декабре этого же года губернатор Сахалинской области дал поручение открыть франшизу «Кванториум» на Сахалине. Его официальное открытие состоялось в 1 марта 2018 года, и работает он на базе Института развития образования.





Досье «Золотого Рога»

ДТ «Кванториум» - это высокотехнологичная площадка, оснащенная по последнему слову техники: 3D принтеры, 3D сканеры, лазерный станок, станки с ЧПУ, дроны, квадрокоптеры и БПЛА, современные робототехнические наборы, программное обеспечение и компьютерная техника. Техническое обеспечение ДТ «Кванториум» позволяет решать широкий спектр образовательных задач, связанных с наукоемкими инженерно-техническими компетенциями.

Здесь дети учатся по принципу проектного обучения: от теории сразу к практике. Школьники 11- 18-ти лет сотрудничают с настоящими учеными и бизнесменами и выполняют реальные производственные задачи. «Робоквантум», «IT-квантум», «Промышленный дизайн», «Аэроквантум», «Геоквантум», «Энерджиквантум» - за каждым из этих, еще не привычных слуху слов скрываются интереснейшие направления с опытами, конструированием моделей и разработкой собственных проектов. Это и измерительный прибор для наблюдения за растениями, и робот-сапер, и сферический робот - анализатор газа, и 3D-модель "Геологические эры Земли" и многое другое.

Особо отмечают в министерстве образования оснащение технопарка: очень много ему досталось – от оборудования до скамеек, так сказать, в наследство от прошедшего в этом году на Сахалине финала Чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Russia. К слову, оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата возглавлял губернатор Олег Кожемяко.





В настоящее время здесь занимаются около 300 ребят. Все занятия для детей бесплатны, к примеру, как в Доме пионеров. Очередь расписана на месяцы вперед. Преподавателей подбирают с особой тщательностью: нужно пройти серьезный конкурс на федеральном уровне, да еще и на собеседование в Москву съездить. Не каждому удается выдержать этот экзамен.

Следующий «Кванториум» будет организован в пристройке к гимназии № 3. Причем организацию «Кванториума» на втором этаже внесли в проект уже на стадии строительства. Как только появилась такая необходимость, все изменения и согласования при содействии правительства области без каких-либо проволочек и препятствий утвердили во всех инстанциях.





Еще одна площадка технопарка до 19-20-го года заработает на базе Дальневосточной железной дороги. Пока открыто шесть квантумов, всего же на трех сахалинских площадках их должно заработать двенадцать.

Как признается министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова, процесс обучения здесь творческий - школьники не просто получают теоретические знания, но и применяют их на практике, создавая различные конструкции и устройства - от измерительных приборов до роботов и беспилотников. Впоследствии этот опыт поможет учащимся получить востребованные на рынке труда инженерные специальности. Воспитанники детского технопарка также участвуют в добровольческих проектах - изготавливают книги для слабовидящих детей и проводят массовые мероприятия для жителей.

Коллектив «Кванториума» регулярно организует экскурсии, а также тематические мероприятия, выезжает в дошкольные учреждения для проведения мастер-классов с малышами. За первые полгода работы на экскурсиях в учреждении дополнительного образования побывали более 500 детей, еще более 700 приняли участие в программах «КвантоКвесты». По итогам обучения по вводным модулям уже в конце мая 2018 года состоялась публичная защита 16 коллективных проектов.

Результаты работы сахалинского детского технопарка в этом году высоко оценили на федеральном уровне, отметив их сразу двумя дипломами конкурса «Проектный олимп», организованного аналитическим центром при Правительстве России.





Инициатива Олега Кожемяко, даже после его перехода на новую должность, будет продолжать реализовываться. Об этом однозначно заявила Вера Щербина, исполняющая обязанности губернатора Сахалинской области: «Нам надо продолжать развивать данное направление дополнительного образования и внедрять лучшие практики уже на муниципальном уровне. Сейчас такая работа ведется - под руководством педагогического коллектива «Кванториума» ведется работа по созданию сети школьных техноклассов в каждом муниципальном образовании региона. Кроме того, проводятся курсы повышения квалификации для педагогов дополнительного образования».

В правительстве признаются: развитие детских технопарков будет способствовать не только развитию интереса у детей к техническим профессиям и специальностям, но и, надеются, формированию кадрового потенциала для островной экономики.

В духе патриотизма

К череде нововведений в образовательной и социальной сферах области смело можно отнести и еще один проект, инициатором которого также стал Олег Кожемяко. Более года назад в Южно-Сахалинске в рамках реконструкции площади Победы был создан постановлением правительства Сахалина и открыт беспрецедентный для региона музейный парк. Это Музейно-мемориальный комплекс «Победа». Он включает в себя непосредственно музеи и экспозиции, посвященные Русско-Японской войне, Второй мировой и Великой Отечественной, ХХ веку, истории Сахалина и Курил, и самый большой православный храм островной территории, который, к слову, открывал Патриарх Кирилл.





Эта «Победа» может стать предметом зависти для приморцев: ничего подобного у нас нет. Да и в целом в России аналогичных комплексов всего два - один на Поклонной горе в Москве, другой - в Белгородской области («Прохоровское поле»), а на Дальнем Востоке и вовсе один. Чего стоит только Исторический парк – мультимедийный комплекс «Россия – моя история». В нем четыре огромных зала и около 86 выставочных пространств. Визуальные решения мультимедийных экспозиций, во многом новаторские, созданы с использованием приемов видеографики, анимации, 3D-моделирования, цифровых реконструкций.

Исторический парк в Южно-Сахалинске, как и в других городах, представлен тремя большими тематическими разделами - «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе», а также проектом, посвященным истории России с 1945 по 2017 год. Все разделы представлены тематическими экспозициями, в которых повествуется об истории нашего государства. Немаловажно и то, что в экспозицию включены материалы по истории островной области. Описание периодов и знакомство с ключевыми лицами каждой эпохи представлены в виде постоянно движущихся картинок, видео- и аудиоматериалов и прочих нескучных наглядных материалов. В некоторых залах можно узнать, что происходило в конкретный период на Дальнем Востоке и в частности в Сахалинской области.





Досье «Золотого Рога»

Исторический парк «Россия - моя история» - первый исторический проект, который охватывает всю историю России, в том числе рассказывающий об истории региона и важнейших ее событиях. Проект был создан творческой группой под эгидой Патриаршего Совета по культуре и получил поддержку Администрации Президента Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования и науки России и Правительства Москвы.

Интерактивные модули поражают и приводят посетителей в восторг: можно подойти к большой книге, перевернуть лист - и как по волшебству на страницах начинают проявляться исторические факты, на вопросы занимательной викторины можно отвечать... ногами, одно прикосновение к интерактивному столу – и перед вами видеореконструкция того или иного военного сражения, а экскурс в историю можно совершить, сидя в креслах-грушах и глядя... на потолок.





От посещения музейно-мемориального комплекса и у взрослых-то людей дух захватывает. Чего уж говорить о ребятах, которые еще и получают в доступной и не перегруженной во многом ненужными подробностями форме исторические знания о своей Родине. И все это несказанное удовольствие абсолютно бесплатно не только для льготных категорий граждан, пенсионеров, но и для детей! А патриотическое единение, гордость за страну остаются у каждого посетителя как приятное послевкусие от увиденного. Сахалинцы справедливо считают комплекс памятником великой истории русского народа и символом Великой Победы.

Благодарим за помощь в подготовке материала Правительство и пресс-службу Сахалинской области.

Мария КУЗОВЛЕВА, фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.