За распитие алкоголя в общественных местах предлагают арестовывать

Госдума рассмотрит законопроект, направленный на ужесточение административного наказания за распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах, за исключением организаций торговли и общественного питания.

Законопроектом предлагается дополнить санкцию за указанное нарушение мерой административного наказания в виде административного ареста, который может быть применен, в том числе, в отношении правонарушителей, совершивших аналогичное правонарушение в течение года.