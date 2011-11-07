Народный фронт хочет увеличить до 21 года возрастной ценз на покупку алкоголя

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает увеличить с 18 до 21 года минимальный возраст граждан, которым разрешено покупать алкогольную и табачную продукцию, сообщает РИА Новости.

"Считаем необходимым увеличить с 18 лет до 21 года возраст, дающий право на приобретение алкогольной и табачной продукции. Решение по этому вопросу должно быть принято на основе широкого общественного обсуждения", - говорится в предвыборной программе ОНФ, который пойдет на выборы в Госдуму вместе с "Единой Россией".