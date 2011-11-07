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Народный фронт хочет увеличить до 21 года возрастной ценз на покупку алкоголя
07 Ноября 2011, 02:44 | Дальний Восток
"Считаем необходимым увеличить с 18 лет до 21 года возраст, дающий право на приобретение алкогольной и табачной продукции. Решение по этому вопросу должно быть принято на основе широкого общественного обсуждения", - говорится в предвыборной программе ОНФ, который пойдет на выборы в Госдуму вместе с "Единой Россией".
Автор: "РИА Новости"
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