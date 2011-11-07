www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Кадровый вопрос
Распечатать

Количество вакансий в сфере IT растет

07 Ноября 2011, 03:04 | Дальний Восток

На Дальнем Востоке рынок труда в сфере информационных технологий растет высокими темпами: количество вакансий, размещенных на портале HeadHunter в 2011 году в два раза больше, чем в 2010.

Помимо стремительного развития IT-индустрии и как следствие увеличения спроса на специалистов IT-сферы, рынок труда в этой сфере характеризуется появлением новых профессий.

Например, требуются тестировщики и разработчики мобильных приложений. Чтобы получить работу тестировщика, кандидату необходимо иметь качественное техническое образование и огромный запас терпения. Такие специалисты могут в среднем получать 30-40 тысяч рублей в месяц, опытные специалисты до 80 тысяч рублей. Потребность в разработчиках мобильных приложений возникла на Дальнем Востоке в связи с развитием мобильного рынка. Специалисты, желающие получить такую работу, должны иметь хорошие знания архитектуры операционной системы, опыт разработки под конкретную операционную систему, опыт «промышленной» разработки приложений, портфолио рабочих приложений, высшее техническое образование. Как и в большинстве IT-специальностей, знание английского языка является необходимым. Разработчики мобильных приложений в дальневосточном округе могут получать заработную плату до 90 тысяч рублей.

«Предложение на дальневосточном рынке труда в IT растет быстрее, чем спрос на специалистов этой сферы, - говорит Ксения НЕСТЕРЕНКО, руководитель направления продаж HeadHunter на Дальнем Востоке. - Поэтому неудивительно, что по результатам нашего опроса 89% региональных специалистов IT хотят переехать в западные регионы России или даже за рубеж. В Москве и Санкт-Петербурге, например, сфера IT стоит на втором месте в рейтинге вакансий. Работодатели предъявляют все более высокие требования к кандидатам и готовы предлагать конкурентоспособную заработную плату».

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru