Количество вакансий в сфере IT растет

На Дальнем Востоке рынок труда в сфере информационных технологий растет высокими темпами: количество вакансий, размещенных на портале HeadHunter в 2011 году в два раза больше, чем в 2010.

Помимо стремительного развития IT-индустрии и как следствие увеличения спроса на специалистов IT-сферы, рынок труда в этой сфере характеризуется появлением новых профессий.

Например, требуются тестировщики и разработчики мобильных приложений. Чтобы получить работу тестировщика, кандидату необходимо иметь качественное техническое образование и огромный запас терпения. Такие специалисты могут в среднем получать 30-40 тысяч рублей в месяц, опытные специалисты до 80 тысяч рублей. Потребность в разработчиках мобильных приложений возникла на Дальнем Востоке в связи с развитием мобильного рынка. Специалисты, желающие получить такую работу, должны иметь хорошие знания архитектуры операционной системы, опыт разработки под конкретную операционную систему, опыт «промышленной» разработки приложений, портфолио рабочих приложений, высшее техническое образование. Как и в большинстве IT-специальностей, знание английского языка является необходимым. Разработчики мобильных приложений в дальневосточном округе могут получать заработную плату до 90 тысяч рублей.

«Предложение на дальневосточном рынке труда в IT растет быстрее, чем спрос на специалистов этой сферы, - говорит Ксения НЕСТЕРЕНКО, руководитель направления продаж HeadHunter на Дальнем Востоке. - Поэтому неудивительно, что по результатам нашего опроса 89% региональных специалистов IT хотят переехать в западные регионы России или даже за рубеж. В Москве и Санкт-Петербурге, например, сфера IT стоит на втором месте в рейтинге вакансий. Работодатели предъявляют все более высокие требования к кандидатам и готовы предлагать конкурентоспособную заработную плату».