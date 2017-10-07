Американский президент плывет пугать лидера КНДР под боком у Приморья

Авианосцы США направились к берегам Северной Кореи

Атомный авианосец "Рональд Рейган" в пятницу после завершения визита в Гонконг вышел в Южно-Китайское море и взял курс на Корейский полуостров, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно данным международной автоматической идентификационной системы AIS, авианосец идет в сопровождении нескольких боевых кораблей. Как сообщает «Интерфакс», в составе группы есть эсминец, оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", способной сбивать любые северокорейские баллистические ракеты. Такой же способностью обладает ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту.

На середину октября в акватории Японского моря вблизи побережья КНДР запланированы совместные учения ВМС США и Южной Кореи. Военные намерены провести тренировку в обнаружении пусков и перехватов северокорейских баллистических ракет. Точна дата прибытия «Рональда Рейгана» в район учений пока неизвестна.

Руководство КНДР может однозначно отреагировать на большое скопление кораблей США у своих границ новыми ракетными запусками. Подготовка к ним уже итак ведется Пхеньяном. На минувшей неделе южнокорейская и американская разведки зафиксировали вывоз баллистических ракет в район стартовых позиций из центра исследований и разработок ракетной техники, расположенного в районе Саным-дон на севере Пхеньяна. На этом предприятии изготавливаются баллистические ракеты среднего радиуса действия "Хвансон-12" и межконтинентальные баллистические ракеты "Хвансон-14".

В пользу версии о подготовке новых запусках говорит и то, что 10 октября в КНДР будет отмечаться годовщина основания правящей Трудовой партии Кореи. Как известно, северокорейский лидер любит приуроченные к важным праздникам ракетные запуски. Именно поэтому в Сеуле не сомневаются в очередной провокации со стороны Пхеньяна.