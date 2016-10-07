Англичанин прилетел в Хабаровск на самодельном самолете

Житель Великобритании Колин Хэйлс, который путешествует по миру на собранном собственными руками самолете, прилетел в Хабаровск. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Самолет самодельный, он авиамеханик и судно собрал сам. У самолета небольшой четырехцилиндровый двигатель от спортивного мотоцикла, размах крыльев около 5 метров, и в длину он около 5 метров, то есть по размеру — как небольшой легковой автомобиль. Колину Хэйлсу 46 лет, он заядлый путешественник.

Путешествие Колин начал из Канады, перелетел на Аляску, затем из Магадана в Благовещенск, из столицы Амурской области в Хабаровск. В маршрутном листе путешественника есть Китай из которого он планирует дораться во Вьетнам, а затем в Индию.

В социальных сетях Колин Хэйлс написал, что "менеджер в аэропорту приветствовал его с распростертыми объятиями".

"Я все еще в России, и может быть буду здесь какое-то время. Пытаюсь получить разрешение на полеты через Китайскую народную республику". Вполне вероятно, что перед Китаем путешественник посетит Владивосток.

Пользователи соцсетей желают британцу отличного путешествия и удачи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.