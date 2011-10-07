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Более 2000 автомобилистов Приморского края попали под арест
Ряд статей административного кодекса предусматривает не только штрафные санкции, но и арест. К сожалению, лояльные меры не влияют на «нарушителей со стажем», позволяющих себе подвергать опасности сотни жизней, поэтому к таким участникам дорожного движения применяется именно вторая мера наказания. Так за 9 прошедших месяцев специальный приёмник «посетили» более двух тысяч жителей Приморского края.
Причиной административного ареста на срок до 15 суток может стать: управление транспортом в состоянии опьянения (статья 12.8, 12.26), оставление места ДТП (статья 12.27), управление транспортным средством водителем-лишенником (статья 12.7) и неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом. За последнее уже понесли ответственности более ста жителей края.
Как проверить свои штрафы через сайт www.gosuslugi.ru
Для начала, вам необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.gosuslugi.ru. Процедура эта довольно продолжительная, регистрация заканчивается получением обычного письма с регистрационными данными.
Войдите в личный кабинет, перейдите по ссылке «Электронные услуги», выберите пункт «Министерство внутренних дел Российской Федерации», далее нажмите «Проверка наличия выписанных штрафов». На открывшейся странице введите номер автомобиля, номер водительского удостоверения и нажмите «Проверить». Будет выдан список всех выписанных штрафов на указанный автомобиль. Если же указать только номер водительского удостоверения, то будет выдана информация по штрафам на все автомобили, зарегистрированные на водителя.
Обратите внимание:
Через сайт Gosuslugi.ru можно узнать о штрафах только самого пользователя портала, нельзя проверить штрафы третьих лиц, сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
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