www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.95 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.15 р. 10 CNY: 95.03 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Более 2000 автомобилистов Приморского края попали под арест

07 Октября 2011, 20:58 | Дальний Восток

Ряд статей административного кодекса предусматривает не только штрафные санкции, но и арест. К сожалению, лояльные меры не влияют на «нарушителей со стажем», позволяющих себе подвергать опасности сотни жизней, поэтому к таким участникам дорожного движения применяется именно вторая мера наказания. Так за 9 прошедших месяцев специальный приёмник «посетили» более двух тысяч жителей Приморского края.

Причиной административного ареста на срок до 15 суток может стать: управление транспортом в состоянии опьянения (статья 12.8, 12.26), оставление места ДТП (статья 12.27), управление транспортным средством водителем-лишенником (статья 12.7) и неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом. За последнее уже понесли ответственности более ста жителей края.

Как проверить свои штрафы через сайт www.gosuslugi.ru

Для начала, вам необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.gosuslugi.ru. Процедура эта довольно продолжительная, регистрация заканчивается получением обычного письма с регистрационными данными.

Войдите в личный кабинет, перейдите по ссылке «Электронные услуги», выберите пункт «Министерство внутренних дел Российской Федерации», далее нажмите «Проверка наличия выписанных штрафов». На открывшейся странице введите номер автомобиля, номер водительского удостоверения и нажмите «Проверить». Будет выдан список всех выписанных штрафов на указанный автомобиль. Если же указать только номер водительского удостоверения, то будет выдана информация по штрафам на все автомобили, зарегистрированные на водителя.

Обратите внимание:

Через сайт Gosuslugi.ru можно узнать о штрафах только самого пользователя портала, нельзя проверить штрафы третьих лиц, сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru