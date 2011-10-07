Путину подарят раскраску про Диму

Авторы календаря с обнаженными студентами подготовили Владимиру Путину на день рождения новый подарок.

Это раскраска про Диму и Вову, сообщила "Эху Москвы" администратор группы «Мне реально нравится Путин!» в социальной сети Vkontakte Татьяна Раевская. 7 октября Владимиру Путину исполняется 59 лет, сообщает echo.msk.ru.