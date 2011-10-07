Chrome сместит Firefox со второго места в рейтинге браузеров

Браузер от Google почти сравнялся с Firefox по количеству пользователей. Сейчас Chrome идет на третьем месте после Firefox и Internet Explorer, но уже в декабре должен обогнать конкурента от Mozilla. Этот прогноз сделали в статистической фирме StatCounter. По ее данным, Internet Explorer пользуются 41,7% посетителей интернета, Firefox — 26,8%, Chrome — 23,6%. Однако Chrome растёт, причём быстро, а Firefox, напротив, теряет позиции.

Если Chrome с начала года увеличил свою аудиторию на 8% (или в полтора раза), то Firefox за этот же период потерял 4%. Доля IE тоже снизилась на 9%. Это значит, что многие пользователи Firefox и IE перешли на Chrome. В StatCounter считают, что если эта тенденция будет продолжаться, то в ноябре Chrome и Firefox сравняются, а в декабре Chrome обгонит Firefox с долями в 26,6% и 25,3% соответственно, заняв второе место в рейтинге браузеров, пишет CyberStyle.Ru.