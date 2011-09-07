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Дальневосточная железная дорога набирает кадры
В 2011 году коллектив Дальневосточной железной дороги должен вырасти в общей сложности более чем на 3 тысячи человек, что на 1 тысячу больше, чем в предыдущем, сообщает пресс-служба компании.
Связано это с ростом объемов перевозок. Основная потребность в машинистах локомотивов и их помощниках – более 500 человек, - монтерах пути, осмотрщиках вагонов и слесарях по ремонту подвижного состава, электромонтёрах контактной сети и электромеханиках СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки).
Сегодня в производственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта в границах Дальневосточной железной дороги включая структурные подразделения территориальных филиалов ОАО «РЖД» занято 75 тыс. человек. В перспективе, в соответствии с разработанной «Стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года», потребуется увеличение численности не менее чем на 20%.
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