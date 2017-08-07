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Президент Монголии возглавит делегацию своей страны на ВЭФ-2017

07 Августа 2017, 11:30 | Дальний Восток

Новый Президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА, избранный 7 июля 2017 года впервые посетит Россию в данном статусе, возглавив делегацию своего государства на третий Восточный экономический форум, сообщает Деловая газета «Золотой Рог». Делегация Монголии составит порядка 120 человек.

Посол Монголии в РФ Банзрагч ДЭЛГЭРМАА во время встречи в Москве с советником Президента Российской Федерации Антоном КОБЯКОВЫМ рассказал о монгольской делегации на ВЭФ-2017 и обсудил с ним разные вопросы, касающиеся Форума.

Стороны отметили положительную динамику в развитии как политических, так и экономических контактов между Россией и Монголией, регулярный диалог между лидерами двух стран. Банзрагч Дэлгэрмаа подчеркнула, что на ВЭФ ожидается участие делегации Монголии, в которую войдет около 120 официальных лиц и представителей бизнеса.

Кроме того, стороны обсудили возможность организации российско-монгольского круглого стола с участием представителей бизнес-сообщества двух стран в рамках деловой программы ВЭФ-2017.

Во время встречи также обсудили вопросы участия 30 спортсменов из Монголии в ежегодном Международном турнире по дзюдо имени Дзигоро КАНО во Владивостоке среди юниоров и юниорок до 21 года под патронатом Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА и Премьер-министра Японии Синдзо АБЭ, который впервые состоится на полях Форума. Было отмечено, что Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга успешно занимался дзюдо и самбо, входил в состав национальных сборных по этим видам единоборств.

Подводя итоги встречи, Антон Кобяков выразил надежду, что визит монгольской делегации будет иметь практическое значение для расширения российско-монгольского сотрудничества и ознаменует собой новый рубеж в развитии партнерства двух стран.

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Теги: Путин  вэф  баттулга  Монголия 



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