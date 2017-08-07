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Опубликована деловая программа третьего Восточного экономического форума

07 Августа 2017, 10:30 | Дальний Восток

Расширенная версия деловой программы с краткими аннотациями и ключевыми вопросами сессий доступна на официальном сайте ВЭФ, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Традиционно центральным мероприятием Форума станет пленарное заседание «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА.

«Восточный экономический форум стал масштабной, востребованной в мире площадкой, где первые лица государств, представители авторитетных международных организаций, руководители крупных российских и зарубежных компаний собираются для обсуждения актуальных вопросов интеграции Дальнего Востока в мировую экономику. Расширение иностранного представительства на Форуме говорит о том, что Россия является важнейшим центром притяжения делового сообщества со всего мира», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон КОБЯКОВ.

В основе деловой программы четыре основных тематических блока. Первый – «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?» – будет посвящен перспективам новых механизмов развития Дальнего Востока, таких как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, поддержка крупных инвестиционных проектов, а также реализации программы «Дальневосточный гектар».

Вторая тема – «Как делать бизнес на Дальнем Востоке» – предполагает обсуждение инвестиционного потенциала региона в таких сферах, как нефте- и газохимия, добыча полезных ископаемых, туризм, сельское хозяйство, рыбопереработка, транспорт и логистика.

Интеграция России в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона и реализация совместных проектов в области энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых, финансов и новых технологий – ключевые темы третьего блока – «Мы соседи: зарабатываем сотрудничая».

Четвертый тематический блок – «Дальний Восток – новое качество жизни, отвечая на вызовы». В рамках данной темы будут освещены вопросы демографической политики в регионе, комплексного развития территорий и городов, создания новых рабочих мест.

В рамках Форума состоятся пять страновых бизнес-диалогов: «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония», «Россия – АСЕАН».

Программа третьего Восточного экономического форума включает проведение образовательного форума «Россия – АСЕАН», VI Международной конференции АТЭС по образованию, сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов, заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», презентации инвестиционных проектов, а также церемоний открытия новых предприятий на Дальнем Востоке.

Впервые на Форуме состоится Образовательный и молодежный день, в рамках которого пройдут сессии, семинары и мастер-классы для молодых предпринимателей, презентация программы международного бизнес-образования Executive МВА, Форум молодых предпринимателей «Точка притяжения – Дальний Восток».

Более подробно с деловой программой ВЭФ-2017 можно ознакомиться на официальном сайте: https://forumvostok.ru/programm-ru

Организатор ВЭФ 2017 – Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий. Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Досье «Золотого Рога»: Восточный экономический форум (ВЭФ) – проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

 

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Теги: программа  вэф  ДВФУ  Путин 



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