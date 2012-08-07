Близнецам не стоит в пятницу ходить на корпоративную вечеринку

Гороскоп с 7 августа по 13 августа

Овен. В начале недели у Овнов будет благоприятное время для укрепления и развития деловых партнёрских отношений. Если вы вели переговоры о долгосрочном сотрудничестве, то сейчас перед вами, скорее всего, откроется шанс для подписания соответствующих договорных обязательств. Обращайте особое внимание на поступающую информацию: она может дать вам подсказки и навести на правильные решения. В середине недели может произойти ускорение товарно-денежного обмена, что положительно отразится на деятельности торговцев и посредников. Вы сможете заключить выгодные сделки, которые дадут быстрый оборот. В конце недели будьте внимательнее при расчетах с клиентами. Не исключено, что вас попытаются обмануть.

Телец. Начало недели складывается благоприятно для профессиональной деятельности, связанной с недвижимостью. Дизайнеры по интерьеру и ландшафту получат выгодные заказы с предоплатой. Риелторы почувствуют усиление активности потенциальных покупателей и арендаторов, смогут заключить выгодные сделки. Неплохо пойдут дела в семейном бизнесе и у фрилансеров. В середине недели доходы от недвижимости ещё больше вырастут. Это прекрасное время для покупки техники и оборудования для офисов, производственных цехов, магазинов. Можно приобретать недвижимость, начинать ремонтно-строительные работы, арендовать помещения или сдавать в аренду. В конце недели могут усилиться трения с коллегами по трудовому коллективу. Не принимайте скоропалительных решений и не спешите делать выводы.

Близнецы. Близнецам в начале недели имеет смысл подумать об изменении своего делового имиджа. Чтобы обратить внимание на свою персону и усилить положительный эффект, следует сменить стиль одежды на более строгий, консервативный. В общении с коллегами будьте сдержаннее и тактичнее. Скорее всего, вы почувствуете в себе усиление творческого начала, готовность и способность решать вопросы, связанные с коллективным взаимодействием. Середина недели также пройдёт на подъеме. Однако теперь возрастает ваша мера ответственности за принимаемые решения. Вы сможете преуспеть в расширении и укреплении деловых связей. Не отказывайте в помощи деловым партнёрам, сами также можете рассчитывать на их содействие. В конце недели и на выходных лучше воздержаться от участия в корпоративных вечеринках. Если нельзя отказаться, то по крайней мере старайтесь не привлекать внимания к своей персоне.

Рак. Ракам в начале недели удастся найти дополнительную подработку. Это может быть хорошо оплачиваемая временная работа с неполным графиком, который вполне можно совместить с основной работой. Лучше всего справятся с делами те, кто работает индивидуально, занимается исследовательской деятельностью, проводит расследования. Также это хорошее время для работников закрытых режимных и охраняемых объектов. Середина недели благоприятна для получения косвенных доходов. Это могут быть льготные выплаты, компенсации. Например, работодатель может оплатить вам расходы на покупку путевки в санаторий для поправки здоровья. В эти дни лучше действовать тихо и незаметно: так вы сможете больше успеть. В конце недели воздержитесь от урегулирования вопросов, касающихся закрепления юридических прав на недвижимость.

Лев. Львам рекомендуется использовать начало недели для совершенствования в профессиональных познаниях. Уделите особое внимание изучению опыта работы своих коллег, работающих в других странах и регионах. Особенно это касается использования технических новинок и информационно-компьютерных технологий. От вас сейчас требуется готовность творчески воспринимать и перенимать опыт коллег. В середине недели наступит прекрасное время для составления долгосрочных планов. То, что вы запланируете в среду и четверг, с высокой долей вероятности будет исполнено. Также вы сможете более успешно работать в коллективе и оказывать влияние на коллектив. В конце недели нежелательно назначать деловые свидания и совершать короткие деловые поездки.

Дева. В начале недели наступит хорошее время для продвижения в карьере и налаживания отношений с вышестоящим руководством. Ваш труд не останется незамеченным и будет должным образом вознагражден. Однако наиболее удачно этот день складывается для руководящих работников, владельцев собственного бизнеса и управленцев. Вы сможете принять взвешенные, верные решения. Ваши доходы в эти дни будут отличаться стабильностью. Середина недели позволит вам урегулировать некоторые щепетильные вопросы, которые лучше не придавать огласке. Преуспеют работники правоохранительных органов, банковские служащие, а также те, кто работает в закрытых учреждениях и ночных заведениях. В конце недели не следует давать свои деньги в распоряжение деловым партнёрам. Они вряд ли смогут ими правильно распорядиться.

Весы. В начале недели Весам удастся узнать много нового и полезного для себя. Это хорошее время для общения с коллегами в других странах и регионах через деловую переписку и с использованием Интернета. Те, кто проходит обучение в вузах или на курсах повышения квалификации, смогут успешно сдавать экзаменационные задания, выполнять контрольные работы. В середине недели тенденция к успешному обмену опыта ещё больше усиливается. Получая новую информацию в ходе общения, вы сможете вносить коррективы в свои планы. Улучшается ваша способность к взаимодействию в коллективе. В конце недели может возникнуть недопонимание между вами и отдельными коллегами.

Скорпион. В первой половине недели Скорпионам, занимающим руководящие должности, удастся значительно продвинуться вперёд в деле технической модернизации. Вы сможете не только сами овладеть полезными техническими навыками, но и организовать своих подчиненных соответствующим образом. Также это хорошее время для использования заемных финансовых ресурсов, урегулирования вопросов с долговыми обязательствами. В середине недели наступит благоприятный момент для внесения изменений в сложившийся стиль, а также метод работы, а также освобождения от всего, что перестает быть эффективным. Безболезненно проходят кадровые перестановки. Можно заниматься оформлением банковских ссуд, делать покупки по кредитным картам. В конце недели работникам гостиниц, ресторанов и ночных заведений следует быть более внимательными при расчетах с клиентами: вас могут попытаться обмануть.

Стрелец. Начало недели для Стрельцов складывается благоприятно. В первую очередь улучшение в делах почувствуют работники сферы услуг. Увеличится приток клиентов, покупателей, заказчиков. Ваши товары и услуги будут пользоваться повышенным спросом. В партнёрском бизнесе также все будет идти стабильно. В середине недели наступит благоприятный момент для переговорного процесса о деловом партнёрском сотрудничестве. Успешно будут складываться любые юридические споры. Преуспеют те, кто находится в командировке или занимается рекламной и дизайнерской деятельностью. В конце недели вам, возможно, придётся в срочном порядке устранять неполадки в системе жилищно-коммунального хозяйства.

Козерог. Козероги в начале недели будут обеспечены стабильной выгодной работой, которую они будут выполнять с удовольствием. Усиливается ваше стремление к организованности и порядку. Это хорошее время для работы над финансовыми и бухгалтерскими отчетами. Целеустремленность, собранность, порядок - вот что будет условием вашего успеха. Цените рабочее время, тогда все у вас получится. В середине недели рекомендуется вносить изменения в график и режим работы, оптимизировать расходы. Избавляйтесь от всего устаревшего, переставшего быть эффективным. Изобретатели и рационализаторы смогут предложить интересные технические решения, повышающие производительность труда. В конце недели нежелательно вступать в контакты с вышестоящим руководством и искать встречи с представителями власти. Сбор документов и справок может затрудниться из-за бюрократических проволочек.

Водолей. Водолеи в начале недели будут склонны к деловым контактам, которые принесут немало пользы. Деловые встречи лучше проводить в неформальной обстановке, без каких-либо условностей. В подходах к деловому сотрудничеству вы проявите незаурядность и оригинальность, чем привлечете к себе потенциальных партнёров. Также это хорошее время для торговцев, специализирующихся на продаже техники, компьютеров, автомобилей. Середина недели благоприятствует творческим работникам и тем, кто имеет отношение к индустрии отдыха, спорта, развлечений, моды. Успешно пройдут спекулятивные сделки на валютной и фондовой бирже. В конце недели рекомендуется воздержаться от командировок. Исковые заявления в суд также не стоит торопиться подавать.

Рыбы. Рыбы в начале недели, скорее всего, преуспеют в деле благоустройства своего рабочего места. Вы сможете оснастить его более производительной техникой, сделать свой труд более удобным и комфортным. Успешно пойдут дела у работников агентств по сделкам с недвижимостью, работников жилищно-коммунального и городского хозяйства. Дизайнеры по ландшафту и интерьеру смогут получить выгодные заказы. В середине недели удастся благополучно довести до завершения некоторые свои проекты. Также это благоприятный период для сотрудничества с коллегами: психологический климат в трудовом коллективе складывается доброжелательный. В конце недели не забывайте о соблюдении правил техники безопасности при работе с техникой.

«Золотой Рог».