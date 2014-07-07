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Пропавшая в лесу на Сахалине девушка нашла дорогу домой через месяц

07 Июля 2014, 14:30 | Дальний Восток

Жительница поселка Тымовское, почти месяц назад пропавшая на севере Сахалина, в минувшую субботу сама вышла из леса, сообщает отдел по делам ГО и ЧС Тымовского района.

Девушка 28 лет, выйдя из леса на автомобильную дорогу, остановила машину и на ней доехала до Тымовского. По словам селянки, ее пожилой попутчик выбился из сил и самостоятельно идти не мог. Все дни заблудившиеся ничего не ели, только пили воду. Девушка приняла решение продолжать путь самостоятельно и еще двое суток плутала по лесу, прежде чем выйти к дороге.

72-летнего пенсионера вместе с женщиной искали сотрудники МЧС в воскресенье, но пострадавшая не могла точно вспомнить место, где попутчики расстались, поэтому поиски закончились безрезультатно.

Напомним, 12 июня двое мужчин 45 и 72 лет и 28-летняя девушка отправились на автомобиле УАЗ в лес за ягодами. 13 июня их родственники заявили об исчезновении. Благодаря начавшимся поискам 45-летнего мужчину нашли 15 июня - его увидели сотрудники авиаохраны во время патрулирования лесов на вертолете. По словам спасенного, когда друзья заблудились, то разошлись во мнении, куда стоит идти. Тогда он пошел в одну сторону, а 72-летний пожилой мужчина и девушка - в другую.

18 июня было обнаружено место, где дедушка и девушка, видимо, рвали черемшу и ужинали в полутора километрах от дороги. Но обследование территории в радиусе двух километров ничего не дало.

Активные поиски пропавших были прекращены 23 июня, и начались оперативно-следственные мероприятия.

ZRPRESS.RU, Владивосток 

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Теги: лес  Сахалин  МЧС 



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