Женщина в Таиланде дала шестерым детям имена автомобильных брендов

Родители в Таиланде, у которых родились шестеро детей, назвали новорожденных именами любимых автомобильных брендов - Форчун (Toyota Fortuner), Ауди, Порше, Мини, Фольксваген и Фиат, сообщает газета Bangkok Post.

Это первый случай рождения шестерых близняшек - трех мальчиков и трех девочек - в современном Таиланде.

По традиции, помимо имен, записанных в свидетельствах о рождении, детям дали и "уменьшительно-ласкательные прозвища", которые часто в Таиланде заменяют имя в неформальной обстановке, между родными и друзьями, в течение всей жизни человека. Родители, как истинные представители бангкокского среднего класса, выбрали названия автомобильных брендов.

Роды у 29-летней жительницы Бангкока Дуангчанок Вангвиттхаясакун были приняты в известной частной больнице Бамрунграт еще в начале мая, однако молодая мать и отец детей, 37-летний Ноппхон Вангвиттхаясакун, предпочли воздержаться от встреч с журналистами в течение первых двух месяцев со дня рождения детей.

Беременность Дуангчанок была результатом искусственного оплодотворения, так как семейная пара долгое время не могла завести детей. После рождения шестерых детей родителям пришлось не только пригласить к себе родственников для помощи в уходе за детьми, но и нанять сразу трех нянь, со ссылкой на газету пишет РИА Новости.