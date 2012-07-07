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Арестантов будут прописывать в тюрьме официально
6 июля, ZRPRESS. Министерство юстиции РФ разработало и внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который узаконит введение в стране тюремной прописки. Ожидается, что уже в ближайшие дни законопроект будет рассмотрен депутатами в первом чтении, пишет "Российская газета".
В случае если инициатива правительства будет поддержана депутатами, арестантов будут регистрировать в тюрьмах и колониях, как обычных жильцов. В то же время некоторые эксперты сомневаются в эффективности инициативы министерства, обращая внимание, что тюремная прописка может негативно сказаться на будущем бывшего арестанта.
Согласно законопроекту, казенный дом будет считаться местом пребывания, как больница, гостиница или туристическая база. Ожидается, что на казенные дома распространится действующий сейчас порядок регистрации в гостинице или санатории, когда справка выдается сразу после прибытия и аннулируется после отъезда.
Однако в предложении есть и один недочет, обращают внимание юристы. В настоящий момент действует норма, согласно которой, осуждение человека к лишению свободы влечет снятие его с регистрационного учета по месту жительства, после чего гражданин фактически оказывается человеком без определенного места жительства. Пока не ясно, как законодатели намереваются разрешить данную коллизию. Напомним, в настоящий момент регистрация по месту пребывания производится без снятия с регистрационного учета по месту жительства.
Стоит добавить, что с введением такого наказания, как принудительные работы, осужденные смогут получить прописку и в "работных домах".
Ранее сообщалось, что Минюст решил радикально реформировать систему наказаний и их исполнения, что позволит помочь арестантам наладить жизнь после колоний. Уже за полгода до освобождения заключенным будут помогать в поисках работы и места жительства на воле, а социальные службы окажут содействие в оформлении паспорта при освобождении. Кроме того, разработан законопроект, по которому гражданам, приговоренным к ограничению свободы, могут разрешить покидать дом в определенное время или посещать запрещенные для них места.
«Золотой Рог».
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