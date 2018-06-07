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Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
В ходе прямой линии с Дальнего Востока раздаются буквально крики души
Стартовала ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Он отвечает на вопросы россиян, а на прямой связи с ним в этом году губернаторы регионов.
12:56
Вопросы с Дальнего Востока. Их озвучивают волонтеры. Касаются они программы дальневосточного гектара. Например, один из вопросов касается того, что участки выделяются далеко от инфраструктуры, так как «остальные разобрали себе чиновники». Одной из обратившихся на прямую линию женщин, по ее словам, выделили только половину гектара, так как «больше нет». На линии звонок из Уссурийска, «наверняка по этой же теме». Он касается возросшей стоимости билетов на самолеты до и из Владивостока.
12:59
Путин начинает с благодарности волонтерам, а затем переходит к вопросу, касающегося росту цен на билеты. По его словам, должно становиться больше субсидируемых билетов, а также говорит, что уже принято решение об обнулении НДС на перевозки на Дальний Восток.
Затем он переходит к ответу на вопрос о занятости на Дальнем Востоке. По словам волонтеров, работы нам немного. Путин говорит, что власть поддерживает те сферы, которые исторически развивались на Дальнем Востоке, судоверфи, авиастроение и так далее.
Деловая газета «Золотой Рог» следит за прямой линией.
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