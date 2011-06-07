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Авиакомпании выдают пассажирам «волчьи билеты»

07 Июня 2011, 13:26 | Дальний Восток

Дебоши на борту или оскорбление стюардесс, и даже опоздание на рейс могут привести к пожизненному «бану» на полеты в определенной авиакомпании. А некоторым приходится расстаться с полетами из-за неудачной шутки.

Так, американец Брайан СИСКО никогда уже не сможет летать самолетами Delta за свои выходки. Сперва он опоздал на рейс из Далласа в Атланту, на целых два часа задержавшись в баре аэропорта. Когда же Сиско все-таки нашли и посадили в самолет, он уселся не на свое место. Может быть, пассажир просто боялся летать и пытался как-то смягчить аэрофобию, или у него просто было плохое настроение, но в ответ на просьбу пассажира, который должен был сидеть на месте, занятом Брайаном, оккупант ответил шуткой. Видимо девушка, которая сидела рядом, понравилась Сиско и он заявил, что они молодожены и должны лететь вместе. Дальше - больше, чтобы развлечь девушку, Сиско наболтал, что везет с собой аппарат, который может вызывать паралич. И без того обеспокоенная соседка решила не рисковать, записала разговор на айфон и передала его бортпроводнице.

В результате самолет, и так опаздывавший на два часа, совершил вынужденную посадку в Мэмфисе, а Сиско сняли с рейса и запретили ему навсегда пользоваться услугами авиакомпании Delta.

Пассажирам все чаще влетает за мелкие проступки - авиакомпании увеличивают давление, пытаясь призвать к порядку путешественников как на борту, так и в аэропортах. Порой туристам достается за критику. Так, с рейса авиакомпании US Airways несколько пассажиров сняли за критику работы перевозчика. Когда самолет, задерживающийся на час из-за плохой погоды, все-таки прибыл в аэропорт и стюарды бросились подгонять туристов, чтобы уменьшить время на стоянку, ХЕЙЗЕЛВУД прокомментировал происходящее безобразие соседу по очереди. Он сказал, что бортпроводники не орали бы так, если бы не опоздание самолета, так что нечего срываться на пассажирах. Один из членов экипажа услышал слова Хейзелвуда, выяснил, кто говорил и кто соглашался, и отстранил «противников» перевозчика от полета, заявив, что те угрожали безопасности полета.

Автор: РБК
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