В России каждый третий дом требует капремонта

Примерно 30% населения России живет в домах, требующих капитального ремонта, сообщил замглавы Минрегиона Анатолий ПОПОВ.

«В настоящее время около 30% населения (России) живет в домах, подлежащих капитальному ремонту», - сказал Попов, выступая в пятницу в Москве на российско-французском форуме «Государственно-частное партнерство в развитии региональной и муниципальной инфраструктуры».

Замминистра уточнил, что в России общая площадь требующего капремонта жилья составляет почти 1 миллиард квадратных метров.