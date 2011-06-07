Многодетным семьям выделят землю

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтении закон, позволяющий обеспечить семьи, имеющие трех и более детей, землей под строительство жилья.

Документом вносятся изменения в статью 16 закона «О содействии развитию жилищного строительства» и в Земельный кодекс РФ.

Как сообщил на заседании глава комитета по строительству и земельным отношениям Мартин ШАККУМ, документом предусматривается передача земель, находящихся в федеральной собственности и собственности субъектов РФ, в муниципальную собственность для последующей передачи этих участков многодетным семьям.

«Случаи и порядок обеспечения земельными участками граждан, имеющих двух и более детей, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации», - сказал депутат.