Россиян стало меньше

Численность жителей Дальневосточного федерального округа уменьшилась на 6%.

Согласно предварительным итогам, в ходе Всероссийской переписи населения 2010 года было учтено 142 млн 905,2 тыс. человек, постоянно проживающих в Российской Федерации. Кроме того, были переписаны 90,2 тыс. граждан России, находившихся за рубежом в связи с длительной служебной командировкой по линии органов власти РФ (включая проживающих с ними членов их семей), и 487,3 тыс. лиц, временно находившихся на территории России и постоянно проживающих за рубежом.

По предварительному подсчету, общая численность населения России в межпереписной период снизилась на 2,2 млн человек, или на 1,6% (в 2002 году численность населения составляла 145 млн 166,7 тыс. человек).

Российская Федерации занимает 8-е место в мире по численности постоянного населения после Китая (1,325 млрд человек), Индии (1,150 млрд человек), США (304 млн человек), Индонезии (229 млн человек), Бразилии (190 млн человек), Пакистана (162 млн человек) и Бангладеш (145 млн человек). Среднегодовые темпы снижения численности населения возросли в два раза и составили 0,2% (за прошлый межпереписной период с 1989 по 2002 год этот показатель составлял 0,1%).

Причиной такого снижения численности специалисты называют естественную убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) на фоне миграционного прироста.

Среди федеральных округов лидерами по числу жителей, как и в 2002 году, стали Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа, на территории которых проживает более 61% населения страны.

Увеличение численности населения на 1,2% в Центральном ФО специалисты объясняют ростом числа жителей г.Москвы, Московской и Белгородской областей, население которых выросло за счет превышения миграционного прироста над естественной убылью.

Численность жителей Дальневосточного федерального округа уменьшилась на 6%. Только в Республике Саха (Якутия) произошло увеличение численности населения за счет превышения миграционного прироста над естественной убылью.

Согласно предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, по сравнению с 2002 годом соотношение городского и сельского населения практически не изменилось. Доля городского населения в общей численности составила 73,7% (в 2002 году - 73,3%), сельского – 26,3% (в 2002 году – 26,7%).

По состоянию на 14 октября 2010 г. в России насчитывалось 2 386 городов и поселков городского типа. По сравнению с данными переписи 2002 года их число уменьшилось на 554 населенных пункта. Специалисты связывают это в первую очередь с преобразованием 413 поселков городского типа в соответствии с решением органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сельские населенные пункты. Остальные поселки городского типа в количестве 141 были исключены из учетных данных в связи с объединением их с другими городскими населенными пунктами или ликвидацией в связи с выездом жителей (всего было ликвидировано 14 поселков городского типа, шесть из них – в Республике Саха (Якутия), восемь – в Чукотском автономном округе).

Среди 1 100 городов 85% составляют города с численностью населения до 100 тыс. жителей. Согласно оценкам экспертов, преобладающая часть всего городского населения России (67%) проживает в больших городах с численностью 100 тыс. человек и более – так называемых городах-стотысячниках. Численность населения, проживающего в таких городах, по сравнению с 2002 годом увеличилась почти на 2 млн человек.

По предварительным данным Всероссийской переписи населения 2010 года, сохранилось характерное для населения России значительное превышение численности женщин над численностью мужчин, которое составило 10 млн 495 тыс. человек против 9 млн 956 тыс. человек в 2002 году. Согласно оценкам экспертов, соотношение мужчин и женщин несколько ухудшилось в связи с более высокой смертностью мужчин. По данным текущей статистики, прирост среднегодового числа умерших в последний межпереписной период по сравнению с предыдущим периодом составил у мужчин 9,5%, у женщин – 3,8%.

Обработка данных Всероссийской переписи населения 2010 года началась сразу же после ее завершения и будет продолжаться до конца 2013 года. Но это не значит, что все итоги будут известны – они будут публиковаться Росстатом по мере их подведения. Пока же Росстат располагает данными сводок, полученных в ходе ручной обработки – на основе этих данных были сформированы предварительные итоги Всероссийской переписи населения.