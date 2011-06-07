Президент наведет порядок в виртуальном пространстве

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, вняв жалобам представителей интернет-сообщества на встрече с ним 29 мая, подписал ряд поручений. Главные из них касаются проблемы ответственности интернет-СМИ за комментарии читателей и высказывания третьих лиц, а также вопросов, связанных с защитой авторских прав.

В частности, главе Минкомсвязи Игорю ЩЕГОЛЕВУ поручено до 1 августа определить, в каких случаях редакции интернет-СМИ должны нести ответственность за размещение сторонних комментариев, нарушающих законодательство РФ.

В настоящий момент действуют правила, установленные в июне прошлого года пленумом Верховного суда. Согласно им, редакции электронных СМИ не несут ответственности за комментарии, оставленные пользователями, если на ресурсе не предусмотрена система премодерации. Однако комментарии, признанные Роскомнадзором ненадлежащими, должны быть удалены или отредактированы по требованию ведомства.