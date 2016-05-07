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С российским ЕГЭ можно будет поступать в китайский университет
07 Мая 2016, 17:43 | Дальний Восток
Наталья Третьяк, первый замминистра образования и науки, не исключает, что совместный российско-китайский университет, в Шэньчжэне будет учитывать результаты единого госэкзамена (ЕГЭ) и олимпиад при поступлении абитуриентов из России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
На днях в Шэньчжене прошла церемония закладки первого камня Университета, в ней приняли участие российские парламентарии во главе со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным.
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Теги: КНР университет рф ЕГЭ
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Дорогой ЗР. Ну не нужно подобаться всяким deitam. Что значит "С Российским ЕГЭ можно будет поступать. . . " Там только первый камень заложили.