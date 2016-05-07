С российским ЕГЭ можно будет поступать в китайский университет

Наталья Третьяк, первый замминистра образования и науки, не исключает, что совместный российско-китайский университет, в Шэньчжэне будет учитывать результаты единого госэкзамена (ЕГЭ) и олимпиад при поступлении абитуриентов из России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На днях в Шэньчжене прошла церемония закладки первого камня Университета, в ней приняли участие российские парламентарии во главе со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.