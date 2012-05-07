Трудовые книжки пока остаются

Глава Роструда Юрий ГЕРЦИЙ выступил против отмены трудовых книжек в России, инициированной ранее Минздравсоцразвития РФ.

Информация о том, что Минздрав планирует внести поправки в Трудовой кодекс по постепенному отказу от трудовых книжек, начиная с 2012 года, вызвала большой общественный резонанс. В интернете и СМИ разгорелись дискуссии о целесообразности и последствиях такого шага.

«На мой взгляд, трудовая книжка нужна. Она нужна и для подтверждения квалификации работника. Она дисциплинирует и работника, и работодателя, и все остальные составляющие, если она четко и правильно ведется и в ней делаются соответствующие записи», – сказал Герций.

Когда человек устраивается на работу и это записывается в трудовую книжку, то это гораздо надежнее, чем когда выдается трудовой договор, который можно потерять, - полагает он. «На мой взгляд, как руководителя Федеральной службы по труду и занятости, трудовые книжки еще рано отменять, особенно с точки зрения малых предприятий, которые к этому не готовы», – отметил руководитель Роструда, сообщает РИА «Новости».