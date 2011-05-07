Воровство мобильников прекратится c 1 января 2012 года

Депутаты рассмотрят закон, делающий бессмысленным кражу сотовых телефонов

В Государственную думу внесен законопроект, направленный на предотвращение краж мобильных телефонов, смартфонов и коммуникаторов.

Поправки в закон «О связи» предоставляют абоненту возможность по его желанию без оплаты регистрировать абонентский терминал, то есть мобильные телефоны, у оператора связи. В случае кражи зарегистрированного телефона оператор связи по заявлению абонента должен будет прекратить пропуск трафика от и к этому терминалу в своей сети. Он также должен будет сообщить об этом факте операторам всех сетей связи, действующим на территории страны.

«Блокирование работы украденных телефонов в итоге сделает бизнес кражи телефонов неблагодарным делом», — уверен автор законопроекта депутат Госдумы Владимир Горбачев. - «Похищение мобильных средств связи остается в России одним из самых распространенных преступлений. Телефоны воруют сотнями тысяч. Нередко кража телефонов становится частью тяжких и особо тяжких преступлений. Положение усугубляется возможностью легкого сбыта похищенных телефонов и их беспрепятственным использованием в сетях других операторов после кражи». По мнению Горбачева, «проблема вала похищений сотовых телефонов является актуальной и социально значимой и требует решения на законодательном уровне».

В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2012 года. «За это время можно будет подготовить нормативно-правовые акты, направленные на реализацию данных законодательных норм, а также на подготовку соответствующих технических средств сетей связи, в том числе на создание взаимосвязанных баз данных, так называемые «черные списки», - пояснил Владимир Горбачев.

Ранее депутат Государственной думы от «Единой России» Владимир Мединский предложил ужесточить оборот мобильных телефонов в России. В частности, парламентарий предложил продавать мобильные телефоны только при предъявлении паспорта.

По его мнению, подобная мера позволит снизить террористическую угрозу. Как отметил Владимир Мединский, для совершения терактов зачастую используются именно мобильные телефоны. При этом он привел в качестве примера опыт европейских стран, в которых, по словам Владимир Мединского, мобильные телефоны продаются только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

«Мы, пожалуй, единственная страна в Европе, где можно свободно купить на улице SIM-карту к мобильному телефону, и фактически без регистрации, - заявил депутат на заседании Госдумы. По его словам, для ужесточения механизма продажи мобильников будет достаточно принятия соответствующей инструкции Минкомсвязи. В настоящее время мобильные телефоны в нашей стране продаются свободно за исключением случаев покупки мобильников в кредит. Однако при покупке SIM-карт требуется предъявить паспорт.

Ранее «Гудок» сообщал о том, что Московская городская дума и ГУВД Москвы разрабатывают законопроект, который обяжет российских операторов сотовой связи отключать украденные мобильные телефоны. Как заявил председатель Мосгордумы Владимир Платонов, в основу законопроекта будет положена идентификация мобильных аппаратов по уникальному серийному номеру IMEI. Известно, что Мосгордума планирует привлечь к обсуждению законопроекта непосредственно операторов сотовой связи.

«Мы заинтересованы в том, чтобы создать такую систему, при которой преступления невыгодно было бы совершать», - пояснил спикер московского парламента.

С прошлого года аналогичный закон действует на Украине, в России же подобные проекты до сих пор не находили поддержки у чиновников и участников рынка. На Украине введена обязательная регистрация IMEI всех мобильных аппаратов. В результате «серые» телефоны, не вошедшие в общую базу данных, не обслуживаются ни одним украинским оператором. Это означает, что и воровать их не имеет ровным счетом никакого смысла.

Два года назад аналогичный законопроект в Государственную думу вносился Госсоветом Татарстана. Тогда крупнейшие операторы выступили против этой инициативы, назвав ее слишком затратной. «Один из самых болезненных вопросов - наличие дешевых копий мобильников, которые имеют одинаковый идентификатор IMEI», - пояснил журналистам председатель Ассоциации региональных операторов России Юрий Домбровский.

IMEI (англ. International Mobile Equipment Identity) — международный идентификатор мобильного оборудования, число (обычно 15-разрядное в десятичном представлении), уникальное для каждого GSM и UMTS мобильного телефона. IMEI играет роль серийного номера аппарата. Передается в эфир при авторизации в сети. IMEI используется для отслеживания аппаратов, для блокирования краденых телефонов на уровне оператора сотовой связи, пишет Gudok.ru.