Астрофизик Хабибулло Абдусаматов: На Землю надвигается ледниковый период

Необратимость глобального потепления – миф, подогреваемый крупными западными компаниями для неконкурентного передела рынка.

Заведующий сектором космических исследований Солнца Главной (Пулковской) обсерватории РАН, доктор физико-математических наук Хабибулло Абдусаматов утверждает: уже с 2014 года на Земле начнётся очередной двухвековой цикл похолодания. Своими парадоксальными умозаключениями учёный делится с читателями «Файла-РФ».

Циклы и цифры

Весь механизм климатических изменений определяется солнцем. Главная их причина – циклическая вариация излучения, поступающего в верхние слои земной атмосферы. В течение 200-летнего цикла солнечная постоянная (поток солнечных лучей, нагревающих поверхность Земли) изменяется примерно на 0,2±0,05%. Эта величина заметна даже на океанских просторах и уже влияет на климат. Таким образом, периодически возникают или глобальные потепления, или глубокие похолодания, так называемые малые ледниковые периоды.

Петербургский геофизик Евгений Борисенков установил, что в течение последних семи с половиной тысяч лет циклических глубоких похолоданий типа Маундеровского 1645-1715 годов было, по меньшей мере, 18. Предстоящий малый ледниковый период станет 19-м.

Климат никогда не был и не будет постоянным; его главное свойство – переменность. 200-летний цикл в планетарном масштабе тоже невеликий срок, бывают и куда более солидные – большие ледниковые периоды, вызванные опять-таки изменениями потока солнечной энергии, поступающего на Землю, со значительными последствиями для землян. Однако эти долговременные вариации вызываются уже другими астрономическими факторами – циклами Миланковича: трансформациями формы орбиты нашей планеты и направления оси её вращения. Вследствие значительного изменения среднегодового расстояния между Солнцем и Землёй с периодом, равным примерно 100 000 лет, происходят существенные колебания температуры, а также концентрации углекислого и других газов в атмосфере.

Не пора ли запасаться тёплыми вещами?

Сейчас мы вступили в переходный период нестабильных изменений климата, когда глобальная температура до 2014 года будет колебаться вокруг достигнутого в 1998-2005 годах максимума, после чего мы ожидаем начало эпохи малого ледникового периода.

Мы предполагаем, что к середине XXI века произойдет понижение солнечной постоянной примерно на 0,2±0,05% от нынешнего уровня. Это случится, по нашим оценкам, в 2042 году (плюс-минус 11 лет), и в 2055-м (плюс-минус 11) наступит глубокая фаза малого ледникового периода.

Не берусь рассчитать, в каких широтах насколько похолодает. Но уместна аналогия с Маундеровским минимумом 1645-1715 годов, когда глобальная температура на Земле понизилась на 1-1,5 градуса по Цельсию (точные измерения, где и насколько, до нас не дошли).

Полтора градуса по всей планете – вроде бы немного, достаточно потеплее одеться, но это как «средняя температура по больнице». Поскольку Земля – шар, изменения произойдут неравномерно, нелинейно. У экватора – почти незаметные, в средних и высоких широтах – чувствительные. Например, во время Маундеровского минимума реки Темза в Лондоне, Сена в Париже, Голландские каналы замёрзли (в наши дни столбик термометра там не опускается ниже +4оС). Согласно историческим данным, Гренландия тогда покрылась льдом, и жители, осваивавшие этот архипелаг в течение сотен лет, были вынуждены вообще оставить его. Финляндия и Швеция потеряли примерно половину населения: часть мигрировала в более тёплые края, а часть вымерла от холода и голода.

Как быть с Арктикой

В Арктике площадь льда была наименьшей в 2007 году. Дальше такого не будет – в ближайшие годы произойдет увеличение толщины и протяжённости ледового покрытия. Это изменение крайне важно, в первую очередь, для России, поскольку солидные запасы углеводородов расположены на шельфе, и мы должны суметь использовать эти богатства. Если к середине нынешнего века наступит малый ледниковый период, то эксплуатировать эти месторождения станет практически невозможно: буровые установки отстоят от берега на десятки-сотни километров. Кто-то скажет, что можно транспортировать нефть подлёдно, но это слишком сложно и рискованно. Я считаю, что российские специалисты должны, исходя из прогноза малого ледникового периода, приходящегося на середину века, рассчитать все варианты, их плюсы-минусы и заранее предусмотреть колоссальные суммы (может быть, триллионы рублей) для безопасного освоения арктического шельфа. Маловероятна и реальная возможность эксплуатации Северного Морского пути.

А как же глобальное потепление?

В 1980-е годы кто не слышал о проблеме так называемых озоновых дыр? Тогда говорили, что мы запускаем слишком много космических кораблей, которые «дырявят» озоновый слой, запасы кислорода уменьшаются, а ультрафиолетовые излучения оказывают на человека негативное воздействие. Особенно настойчиво твердили, что «фреон разрушает всё живое» и, в конце концов, добились полного изменения технологии. Конкретные фирмы, которые были в этом заинтересованы, попросту вытеснили конкурентов, а сами укрепились на рынке.

Сейчас происходит нечто подобное. Проблему изменения климата или глобального потепления те, кому это выгодно, увязывают с вредоносностью углекислого газа, и борьба с ним кое для кого превратилась в очень выгодное мероприятие. Бюджет по всему миру измеряется, по некоторым оценкам, многими миллиардами долларов в год. Предприятия, которые сокращают выделение углекислого газа или выпускают продукцию с меньшим выбросом СО2, поощряются. То есть в глобальном потеплении, чтобы оно продолжалось бесконечно (а, значит, и в борьбе с ним) заинтересованы определённые фирмы – и, как я предполагаю, некоторые учёные-климатологи, получающие гранты на нужные исследования. Объявите сегодня, что потепления нет, а будет глубокое похолодание – все эти потоки денег моментально прекратятся.

Вообще, углекислый газ никому не мешает, абсолютно безвреден и даже полезен: благодаря ему, например, бурно развивается растительность. Есть данные, что зелёные насаждения – леса, парки, скверы – за последние 20 лет по всему миру росли на 6% активнее, а это же «лёгкие планеты». Это жизнь! И с прибавлением углекислого газа кислорода меньше не становится. Его восстанавливает тот же растительный мир. Так что не надо бояться углекислого газа. А дымящие заводы, картинку которых любят показывать телевизионщики, выбрасывают другие, действительно опасные элементы. С ними и надо бороться.

Углекислый газ сконцентрирован, в основном, в Мировом океане. Там его примерно в 50-60 раз больше, чем в атмосфере. И небольшое изменение температуры океана после роста солнечной постоянной приводит к тому, что углекислый газ выбрасывается в атмосферу. СО2, «выдыхаемый» человечеством, по объёмам совершенно несопоставим с тем, что выделяет океан.

И ещё: на поглощение и отражение солнечного излучения атмосферой и поверхностью Земли влияет не только углекислый газ, но в гораздо большей степени – водяной пар.

Когда температура увеличивается, он вырабатывается активнее, меняя физические свойства поверхности Земли и её атмосферы. Отражающие свойства планеты (так называемое альбедо) понижаются. За счёт этого Земля поглощает больше энергии солнечного излучения и парниковый эффект (он, кстати, тоже безвреден) растёт. Водяной пар влияет на этот процесс примерно вшестеро сильнее, чем углекислый газ.

Так что алармистам и экологам впору объявить, что они борются с загрязнением природы, атмосферы и воды, вырубкой лесов, а не с углекислым газом и водяным паром.

Впрочем, отношение к углекислому газу в последнее время меняется, его почти «реабилитировали». И в научном мире становится всё более очевидным, что у нас «что-то не в порядке» с глобальным потеплением. Углекислый газ продолжает расти в прежних темпах, а средняя общепланетарная температура после 1998 года не поднимается, и даже имеются, как мы убедились, определённые тенденции к похолоданию. Очень медленно, постепенно Земля и океаны будут остывать. Такие выводы мы делаем на основании наших наблюдений за долговременным изменением солнечной постоянной.

Космос поможет перезимовать

Чтобы эти исследования и прогнозы были максимально точны, нам надо провести ряд замеров непосредственно из космоса. Для этого мы уже 12 лет ведём активные работы в рамках проекта «Астрометрия» по измерению формы и диаметра Солнца. А сейчас в научную программу включили мониторинг вариаций альбедо Земли по пепельному свету Луны. Это чрезвычайно важные параметры, благодаря которым мы будем наиболее точно, в течение достаточно длительного времени, регистрировать, как меняется отражательная способность Земли и поглощаемые нашей планетой потоки солнечного излучения. В результате сможем определить не только направление, но и глубину грядущих изменений земного климата.

Ведь сегодня у нас нет полной картины ни по облачности по всей планете, ни по колебаниям температуры. Большинство метеостанций располагались вблизи городов и аэропортов. Но рост мегаполисов стал влиять на точность замеров. Результаты значительного числа метеостанций стали нерепрезентативными. Это значит, что их данные должны корректироваться. Всё-таки температуру следует измерять в Мировом океане (она более стабильна, «консервативна»), а будем владеть этими данными – узнаем, что произойдёт с климатом. Наши исследования позволят существенным образом расширить представления о закономерностях формирования климата Земли. А это – одна из наиболее важных для современной цивилизации проблем.

Для реализации в полном объёме проекта «Астрометрия» на служебном модуле Российского сегмента МКС необходимо установить научную аппаратуру (она практически разработана). К сожалению, мы пока не можем найти порядка 100 миллионов рублей на изготовление и поставку оборудования. Фоточувствительный матричный приёмник (положение каждой ячейки определено с точностью до 0,1 микрона) оказался слишком дорогим, стоит 3,5 миллиона долларов США. Мы обращаемся ко всем корпорациям, заинтересованным в точных прогнозах климатических изменений, с предложением помочь нашей исследовательской программе. Если удастся найти деньги сейчас, первые результаты космических наблюдений получим уже через три года. Не будет средств – через несколько лет эксперимент придется начинать заново, на этом потеряем ещё 10 лет. А ведь точные прогнозы и параметры предстоящего малого ледникового периода важно узнать как можно раньше. Чтобы всей планетой благополучно «перезимовать».