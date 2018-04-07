На льготные авиабилеты дальневосточникам добавят еще полмиллиарда

Кураторы Дальнего Востока и правительство РФ судорожно ищут пути исправления очередных собственных провалов

Правительством России принято решение о выделении дополнительных средств на программу субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно в 2018 году, пишет деловая газета «Золотой Рог». Об этом сообщил журналистам министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Напомним, начало продаж льготных авиабилетов вызвало большой ажиотаж в дальневосточных городах, для жителей которых субсидирование авиаперелетов стало буквально спасительной мерой ввиду удаленности территорий от столицы и чудовищных цен на авиабилеты, которые намного превышают все мировые аналоги по расстоянию. Однако обещание властей увеличить финансирование этой важной социальной меры, к началу апреля так и осталось обещанием, вследствие чего годового запаса льготных билетов хватило всего на неделю. В 2018 году значительно сократилось финансирование программы субсидирования авиабилетов между городами Дальнего Востока и европейской частью России. Чтобы соблюсти условия договора с Росавицией, крупнейший перевозчик страны уже прекратил продажу билетов по сниженным ценам.

«Правительством дано поручение дополнительно в этом вопросе разобраться. Уже прошло совещание у председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева. Первый шаг в этом направлении сделан. Полмиллиарда рублей дополнительно выделяется из Резервного фонда Правительства России на субсидирование авиаперевозок на дальневосточном направлении в 2018 году. Поручение такое правительством дано», - сказал Александр Галушка.

Сегодня в программе субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в центральную часть страны и обратно задействованы 7 авиакомпаний: «Аэрофлот - российские авиалинии», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».

«Программа требует увеличения финансирования. Будем работать над ее дальнейшим развитием», - добавил министр.

По данным Росавиации, в 2018 году более 446,7 тысяч пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая перелеты в переделах Дальневосточного федерального округа и перевозку детей во Всероссийский детский центр «Океан».

На субсидирование пассажирских перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда в 2018 году из федерального бюджета выделено 3,8 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей – для Дальнего Востока.

Программа субсидирования реализуется в соответствии с Постановлением Правительства России от 2 марта 2018 года. Льготные билеты могут приобрести российские граждане в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка - инвалида, и инвалиды с детства II или III группы. Сегодня Правительство России планирует расширить программу на многодетные семьи, а их на Дальнем Востоке 76 тысяч, чтобы многодетные родители, тоже могли пользоваться льготными авиабилетами.

Отметим, помимо этого, сегодня любой пассажир без ограничения может приобрести билеты по «плоскому тарифу» по ряду направлений, включая дальневосточное. «Плоские тарифы» действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении. С 2018 года «плоские тарифы» для дальневосточников ввела и авиакомпания «Россия». Благодаря этому в текущем году билеты по доступной цене дополнительно смогут купить 900 тысяч человек. Стоимость билетов туда и обратно у «Аэрофлота» в 2018 году составляет 25 тысяч рублей, у «России» - 22 тысячи.

Фото с сайта аэропорта "Владивосток".