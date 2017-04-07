Получателей "дальневосточного гектара" превратят в колхлозников

В пятницу, 7 апреля, в п. Переяславка (Хабаровский край) прошла встреча представителей уполномоченных органов с получателями «дальневосточного гектара» на территории района имени Лазо, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

На встрече гражданам был разъяснены различные меры поддержки, которые сегодня могут быть предоставлены получателям «дальневосточного гектара», особенности оформления и освоения земельных участков.

Район имени Лазо расположен вблизи Хабаровска и является сельскохозяйственным, поэтому многие заявители собираются заниматься на полученных гектарах сельским хозяйством, фермерством, пчеловодством.

Некоторые из заявителей, взяв «дальневосточный гектар», тем самым расширяют уже существующее производство и посевные площади. В связи с этим жители района в ходе встречи подняли вопрос о специализации тех или иных участков, а также о рынках сбыта продукции, которая будет произведена на «дальневосточных гектарах». Для решения этих и других вопросов гражданам было предложено объединяться в кооперативы, а органам власти - организовать их персональное сопровождение.

«Есть смысл не только узнать, кто ваши соседи, но и чем они планируют заниматься на участке. Исходя из этого можно объединиться в сообщества не только по территориальному признаку, но и по специализации - сообща будет легче не только решать насущные вопросы, но и заниматься реализацией товара», - сказал директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития России Григорий Смоляк.

Район имени Лазо пользуется в регионе повышенном спросом среди заявителей. На него приходится 1/4 всех заявок по Хабаровскому краю. Сегодня 110 заявок находится на рассмотрении, 414 участков уже выдано.

Здесь - рядом с селом Зоевка - также формируются территории компактного размещения граждан, подавших коллективные заявки. По словам представителей уполномоченных органов, количество коллективных заявок растет.

«С начала февраля объем коллективных заявок вырос на 30%. Когда несколько человек объединяются, подают заявку, чтобы вместе осваивать определенный массив земли, это разумно и рационально. В соответствии с законом, если подано более 20 заявок для компактного получения земли, то возникает обязательство региона подводить инфраструктуру к таким земельным участкам», — сказал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Это уже вторая встреча представителей Минвостокразвития с получателями гектаров. По поручению главы ведомства Александра Галушки, которое он дал в ходе рабочего визита в Еврейскую автономную область в конце марта, подобные встречи будут проходить на регулярной основе во всех субъектах ДФО.