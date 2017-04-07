"Дальневосточный гектар" под охотугодья будут выделять на особых условиях

Земельные участки в рамках программы «Дальневосточный гектар» под создание на нем охотничьих угодий будет выдаваться пользователю только с условием создания охотничьей инфраструктуры, сообщил вице-премьер – полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев по итогам совещания с губернаторами, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Мы будем в охотничьих угодьях оставлять только те части охотничьих угодий, которые нужны под строительство охотничьей инфраструктуры. Охота – дело хорошее, но все же строительство жилья, бизнес, сельское хозяйство для нас более важно. Охотятся люди будут на свободных территориях. А там, где будут заявки, будет выделяться земля для хозяйственного освоения», - сказал Трутнев.

Он отметил, что соответствующие поправки будут внесены в закон о «дальневосточном гектаре», и сообщил, что охотиться люди смогут на свободных территориях.

«У нас возникают прообразы новых населенных пунктов. Неужели мы не будем их создавать, скажем, пусть тут лес растет, люди пусть охотятся?! Иногда в охотничьем хозяйстве на одного охотника приходятся десятки тысяч гектаров», - подчеркнул Трутнев.

По его словам, это не означает, что будет создан какой-то лимит на выдачу «дальневосточных гектаров» под охотугодья.

Напомним, в настоящий момент земли охотугодий не могут быть выданы получателям гектаров. Так, в Еврейской автономной области из-за этого оказались «закрыты» 85% всех земель области. Для решения проблемы, в Минвостокразвития разработали соответствующие поправки в федеральный закон.

Как отмечал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе рабочей поездки в Еврейскую автономную область: «Данные предложения в закон уже согласованы в государственном правовом управлении Президента Российской Федерации. Это важное согласование. Сегодня мы работаем над тем, чтобы наши предложения были приняты в эту весеннюю сессию Государственной Думой, до 3 июля, после чего подобные ограничения будут сняты».