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На Дальнем Востоке возник "затор" с оформлением бесплатных гектаров

07 Апреля 2017, 08:52 | Дальний Восток

Вице-премьер – полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поставил задачу на совещании с дальневосточными губернаторами до 15 июня минимизировать разрыв между поданными заявками и выданными в рамках программы «Дальневосточный гектар» участками земли, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«У нас есть объем заявок. Он сегодня превышает 80 тысяч, прирастая в день на одну тысячу. Количество выданных земельных участков должно совпадать с числом поданных заявок. Пока у нас достаточно большой разрыв. Губернаторы взяли на себя обязательство, что до 15 июня эти цифры сойдутся в ноль. То есть разрыв сократится. Сколько заявок подано – столько же и выдано земельных участков. Это самое важное, что сегодня обсуждалось. Для меня главным показателем является то, чтобы все заявки граждан были быстро, в установленные законом сроке удовлетворены. Итоги этой работы мы подведем в июне», - прокомментировал Юрий Трутнев.

В совещании приняли участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин, главы дальневосточных регионов: Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, Камчатского края Владимир Илюхин, Приморского края Владимир Миклушевский, Хабаровского края Вячеслав Шпорт, Амурской области Александр Козлов, Магаданской области Владимир Печеный, Сахалинской области Олег Кожемяка, Еврейской автономной области Александр Левинталь, Чукотской автономной области Роман Копин, глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: дальневосточный гектар  земля  Галушка  губернатор  приморье  Чукотка  ЕАО  президент  регистрация  участок  минвостокразвития  Сахалин  Камчатка  Хабаровск  амур  полпред 



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