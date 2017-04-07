Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На Дальнем Востоке возник "затор" с оформлением бесплатных гектаров
Вице-премьер – полпред Президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поставил задачу на совещании с дальневосточными губернаторами до 15 июня минимизировать разрыв между поданными заявками и выданными в рамках программы «Дальневосточный гектар» участками земли, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«У нас есть объем заявок. Он сегодня превышает 80 тысяч, прирастая в день на одну тысячу. Количество выданных земельных участков должно совпадать с числом поданных заявок. Пока у нас достаточно большой разрыв. Губернаторы взяли на себя обязательство, что до 15 июня эти цифры сойдутся в ноль. То есть разрыв сократится. Сколько заявок подано – столько же и выдано земельных участков. Это самое важное, что сегодня обсуждалось. Для меня главным показателем является то, чтобы все заявки граждан были быстро, в установленные законом сроке удовлетворены. Итоги этой работы мы подведем в июне», - прокомментировал Юрий Трутнев.
В совещании приняли участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин, главы дальневосточных регионов: Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, Камчатского края Владимир Илюхин, Приморского края Владимир Миклушевский, Хабаровского края Вячеслав Шпорт, Амурской области Александр Козлов, Магаданской области Владимир Печеный, Сахалинской области Олег Кожемяка, Еврейской автономной области Александр Левинталь, Чукотской автономной области Роман Копин, глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- "Дальневосточный гектар" под охотугодья будут выделять на особых условиях
- На Дальнем Востоке возник "затор" с оформлением бесплатных гектаров
- Лётчики-истребители МиГ-31 отработали перехват воздушной цели на Камчатке
- Бизнес-гороскоп: Близнецы получат двойные бонусы
- В Японии раскупили всё сакэ, которое попробовал Путин
- Всех жителей Дальнего Востока предложено сделать миллионерами
- Командующий ТОФ сказал все коротко и ясно
- Бизнес-гороскоп: Каких деловых успехов ждать в 2017 году
- Владимир Путин впервые за многие годы ни разу не упомянул Владивосток
- На Камчатке станет еще больше чиновников
Новости раздела
- "Дальневосточный гектар" под охотугодья будут выделять на особых условиях
- На Дальнем Востоке возник "затор" с оформлением бесплатных гектаров
- На Дальнем Востоке уже в июле начнут тестировать электронную визу
- Тихоокеанский флот получил уникальное оружие
- Во Владивостоке пройдет российско-корейский форум
- Дальневосточный институт (филиал) ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ): ОЧНО, ЗАОЧНО И ДИСТАНЦИОННО
- КГА ПОУ "ПРИМОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ждет абитуриентов
- Олененок приплыл в Россию из Японии на льдине
- Раскрыты популярные места для подачи заявок на "дальневосточный гектар"
- Уезд Чинчхон Республики Корея и Уссурийск подписали соглашение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У близкого родственника дальневосточного губернатора обнаружилась огромная коллекция дорогих авто (фото)
- Стройку "Хаяттов" во Владивостоке рекомендовано прекратить
- В Москву можно слетать за смешные деньги
- Рубль продолжает бить собственные рекорды
- "Партия Дела" объявила о создании консервативного интернационала
- Россияне продолжат беднеть четвертый год подряд
- Полиция Уссурийска проверяет данные о ДТП из-за взрывного устройства
- Тихоокеанский флот получил уникальное оружие
- Стали известны самые дорогие предложения по зарплатам в Приморье
- Китайцы построят в Приморье новый город