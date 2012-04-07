10 апреля Госдума обсудит увеличение майских праздников за счет новогодних

7 апреля, ZRPRESS. Госдума 10 апреля рассмотрит во втором чтении поправки в Трудовой кодекс РФ, по которым новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января, а два освободившихся выходных правительство сможет добавлять к государственным праздникам, видимо, это будут 1 и 9 мая, заявил РИА Новости глава думского комитета по труду и соцполитике Андрей Исаев.

"Соответствующие поправки были предложены нашим комитетом, рассмотрение документа состоится 10 апреля", - сказал парламентарий.

Принятые поправки в ТК вступят в силу со следующего года.

Исаев также напомнил, что в текущем году россиян уже ожидают продолжительные майские праздники.

В соответствии с постановлением правительства, в текущем году россияне будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

В начале февраля премьер-министр Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, предложил ограничить новогодние праздники 7 января, а дополнительные выходные перенести, например, на май.

Десятидневные новогодние праздники были введены в России с 2005 года. Однако вскоре новация стала объектом критики. В Госдуму неоднократно вносились законопроекты, предлагающие сократить новогодние каникулы и увеличить майские, либо установить новые праздничные даты.