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Патриархия накажет сотрудницу за ошибку с фото с часами

07 Апреля 2012, 00:30 | Дальний Восток

6 апреля, ZRPRESS. На сайте Patriarchia.ru, сообщает пресс-служба, была допущена техническая ошибка при обработке фотоархива 2009 года. Накануне блогеры заметили, что на сайте Patriarchia.ru с помощью фоторедактора была изменена фотография со встречи патриарха Кирилла с министром юстиции Александром Коноваловым.

Она датирована третьим июля 2009 года. На руке патриарха ранее были видны часы. На отредактированной фотографии от них осталось отражение на полированной поверхности стола. В интернете появилась волна язвительных комментариев. Пресс-служба патриарха заявила о возвращении фото в исходном виде. Кэш-память сервера сайта Patriarchia.ru очищена от обработанной фотографии, - говорится в официальном сообщении.

"Одним из основных принципов нашей работы является принципиальный отказ от использования программ редактирования фотографий для изменения вида изображений. Обработка фотографий всегда касается только цветовых и иных технических показателей. На каком основании в данной ситуации было допущено грубое нарушение нашей внутренней этики - вопрос, который будет разбираться очень тщательно, виновные будут строго наказаны", - отметили в пресс-службе. В пресс-службе заверили, что снимок возвращён на сайт Патриархия.ру в исходном виде. Однако в данный момент страница с фотографией не доступна.

Замруководителя пресс-службы Патриархии Александр Волков подчеркнул, что вопрос об увольнении сотрудницы пока не стоит. По его словам, девушка сама решила использовать фоторедактор и удалить часы, сообщает "Русская служба новостей".

«Золотой Рог».

Автор: "Русская служба новостей"
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