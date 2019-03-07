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Во Владивостоке тучи запретов сгущаются над новостроем
Чехарда с разрешениями на строительство во Владивостоке продолжается
Новоиспеченная столица ДФО никак не может определиться с правилами игры на строительном рынке. Еще в конце января администрация Владивостока отменила выданное ею ранее разрешение компании ООО «Жилой комплекс «Кирова» на строительство 20-этажного жилого дома на ул. Кирова, 14а, в котором кровно заинтересован ЖСК №18. Притом что до этого уже была отмена разрешения в августе прошлого года, и отмена той отмены, то есть строить разрешали вновь.
По проекту высотная «свечка» должна будет появиться на месте небольшого скверика, который сохраняется среди пятиэтажных хрущовок еще с начала 70-х. И это вызвало протесты местных жителей, которые настояли на том, чтобы разрешение на строительство было отозвано. Но очередная радость победы оказалась недолгой.
Обращение застройщика в арбитражный суд и в прокуратуру Приморского края уже в первой половине февраля заставило администрацию Владивостока снова отменить постановление, которым ранее было отозвано разрешение на строительство, и разрешение на строительство может быть выдано вновь.
Остановленное строительство уплотнявшего застройку 18-этажного дома по проспекту Красного Знамени, 95 должно было завершиться еще в 2015 году.
Жители домов, примыкающих к этому «пятну застройки» вновь собираются проводить протестные акции и отстаивать свой «зеленый остров».
По-прежнему горячей точкой остается район ул. Надибаидзе, 1, где протесты жильцов привлекли внимание городской власти и органов контроля к проекту строительства в этом месте 23-этажного жилого дома на 180 квартир с подземной парковкой на 100 мест. Разрешение на его строительство пока не отозвано, но возникла «правовая коллизия» - запрещен снос деревьев, поскольку участок отнесен к парковым зонам – Р-1, и управление охраны окружающей среды и природопользования городской администрации отказало ООО «Владстройзаказчик» в проведении рубки зеленых насаждений. А без рубки строительство невозможно.
Участок под строительство жилого дома в районе дома на ул. Надибаидзе, 1 ЖСК №104 получил еще в 1991 году, и половину земли уступил под потребности соседних домов, жильцы которых требуют вообще запретить это строительство компании ООО «Владстройзаказчик», чтобы оставить этот единственный в этом районе города «зеленый островок» в целости.
По-прежнему драматичной и подвешенной остается ситуация со строительством ЖК «Чайка». К нему уже несколько лет в районе Академгородка на ул. Мусоргского, 2 не может приступить ГК с ИИ «Армада». Заочное обсуждение, организованное по этому комплексу администрацией города, оказалось подозрительно положительным для застройщика – большинство писем пришло в поддержку проекта. Утверждается, что за запрет строительства выступают только ученые.
Компания-застройщик сообщала, что в конце ноября было приято положительное решение по разрешению на строительство «Чайки», но есть и обещание губернатора Олега КОЖЕМЯКО ученым – разобраться по этой и другим ситуациям с землей, которая еще во время организации Академгородка была предоставлена под нужды ДВО РАН, а теперь растаскивается под иные интересы. С начала февраля ученые снова начали проводить акции, чтобы привлечь внимание городской и краевой властей к этой проблеме.
Сохраняет силу отмена разрешения на строительство 28-этажного жилого комплекса бизнес-класса на ул. Капитана Шефнера, 23. Правда, на стройплощадке уже после того, как это решение вступило в силу, была замечена работающая строительная техника, занимавшаяся выемкой грунта.
Потенциальным застройщиком – «Первым приморским специализированным застройщиком» (ППСЗ) пока не оспорен отзыв администрацией Владивостока в минувшем году разрешения на строительство 22-этажного жилого дома в районе ЖК «Два капитана» на Эгершельде. В этом случае Арбитражный суд Приморского края оказался на стороне администрации и подтвердил, что облюбованный застройщиком участок относится к зоне малоэтажного строительства и возведение высотки на нем невозможно.
Фото 111bashni.ru
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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