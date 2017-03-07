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Во Владивостоке курсанты МВД построились цифрой "8"

07 Марта 2017, 16:36 | Дальний Восток

Таким образом они решили поздравить курсанток с международным женским днем, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В понедельник, 6 марта, курсанты Владивостокского филиала Дальневосточного Юридического института МВД России в рамках Всероссийской акции «8 Марта - в каждый Дом» провели флешмоб. Они выстроились в цифру восемь, после чего змейкой подарили девушкам тюльпаны.


 

«Мы присоединились ко всероссийской акции МВД России и решили, что такое поздравление будет достаточно позитивным и оригинальным. Наши девочки не ожидали такого сюрпризы после флешмоба они разошлись с улыбками на лицах», - сказал курсант 3 курса филиала Дальневосточного Юридического института МВД России Артур МАРКОВ.

Добавим, что в проведении акции «8 Марта - в каждый Дом» участвуют сотрудники разных служб и подразделений органов внутренних дел. А основной целью организаторов акции заключается укреплении доверительных отношений между полицией и обществом, как сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Иван КРЫШАН.

Фото автора и УМВД России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: МВД  праздник 



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