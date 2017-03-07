Во Владивостоке курсанты МВД построились цифрой "8"

Таким образом они решили поздравить курсанток с международным женским днем, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В понедельник, 6 марта, курсанты Владивостокского филиала Дальневосточного Юридического института МВД России в рамках Всероссийской акции «8 Марта - в каждый Дом» провели флешмоб. Они выстроились в цифру восемь, после чего змейкой подарили девушкам тюльпаны.





«Мы присоединились ко всероссийской акции МВД России и решили, что такое поздравление будет достаточно позитивным и оригинальным. Наши девочки не ожидали такого сюрпризы после флешмоба они разошлись с улыбками на лицах», - сказал курсант 3 курса филиала Дальневосточного Юридического института МВД России Артур МАРКОВ.

Добавим, что в проведении акции «8 Марта - в каждый Дом» участвуют сотрудники разных служб и подразделений органов внутренних дел. А основной целью организаторов акции заключается укреплении доверительных отношений между полицией и обществом, как сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

Иван КРЫШАН.

Фото автора и УМВД России.