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Самым активным путешественником среди абонентов МТС стал житель Приморья
07 Марта 2013, 13:09 | Дальний Восток
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» назвало имена рекордсменов потребления услуг в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 2012 году.
Самым пишущим абонентом в регионах Востока России оказалась жительница Хабаровского края. За год она отправила 103 332 и приняла 77 081 SMS-сообщений. Отправленных за год сообщений достаточно, чтобы дважды переслать текст романа Льва Толстого «Война и мир», а принятых — чтобы 70 раз получить на телефон Конституцию РФ. Самый SMS-общительный клиент МТС на Дальнем Востоке в сутки отправляла 290 сообщений или по одному SMS каждые пять минут, сообщила пресс-служба МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Наиболее активным путешественником среди абонентов МТС стал житель Приморья. За год он пользовался услугами связи МТС в 44 странах мира, посетив Багамские острова, Индонезию, Австралию, Бельгию, Великобританию, Вьетнам, Гану, Гонконг, Грецию, Доминиканскую Республику, Египет, Израиль, Иорданию, Иран, Испанию, Италию, Йемен, Камбоджу, Катар, Китай, Южную Корею, Кувейт, Малайзию, Мальту, Марокко, Нидерланды, Новую Зеландию, ОАЭ, Оман, Панаму, Папуа Новую Гвинею, Португалию, Саудовскую Аравию, Сингапур, США, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турцию, Францию, Французскую Вест-Индию, Ямайку и Японию.
Рекорд в потреблении услуг мобильного Интернета установил житель Амурской области, который за год скачал 5,5 терабайт трафика. Общий объем трафика мобильного Интернета, загруженного и переданного амурчанином в 2012 году эквивалентен объему видео в 485 копиях сериала «Вечный зов» или интернет-трафику всех абонентов МТС Амурской области в новогоднюю ночь.
Самым разговорчивым в сети МТС человеком оказался житель Якутии. Из 365 дней в минувшем году 152 дня он провел в непрерывном общении по мобильному телефону. Объем голосового трафика самого много говорящего абонента МТС сопоставим с ежедневным объемом общения всех жителей среднего города или населения сразу нескольких улусов Республики Саха (Якутии).
«Награждая самых активных абонентов по итогам минувшего года, мы хотели показать, что с помощью тарифов, услуг и опций, клиенты МТС могут позволить не ограничивать себя в общении, устанавливая все новые и новые рекорды. Для того, чтобы общение было комфортным, МТС активно работает над развитием сети. В 2012 году мы установили самое современное оборудование, увеличили емкость сети в крупных городах, обеспечили покрытие новых населенных пунктов и транспортных магистралей. Кроме работы над развитием сети связи МТС постоянно совершенствует тарифную политику, предлагая клиентам выгодные опции, которые позволяют оптимизировать расходы на связь», — отметил директор МТС в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока Игорь Егоров.
Рейтинг самых общительных абонентов составлен на основе анализа потребления голосовых услуг, мобильного интернета, SMS-сообщений и роуминговых опций клиентами МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 2012 году.
Автор: По сообщениям пресс-служб
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Комментарии
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пенсионерка13:21, 08.03.2013#
Ой, не могу-бездельников поощряют для привлечения новых капиталов себе. Ведь некоторые мечтают хоть так прославиться в среде себе подобных, более они ничего не умеют как писать СМС(когда ж работать умудряются? если тратить все время на это). Давайте и дальше пропагандировать зависимость.
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"в сутки отправляла 290 сообщений или по одному SMS каждые пять минут" таких спамеров сразу банить надо)))