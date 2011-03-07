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Дальневосточный Георгиевский комитет расширяет свои ряды

07 Марта 2011, 20:52 | Дальний Восток

Во Владивостоке 10 марта в 17.00 в фундаментальной библиотеке ДВФУ в офисе Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир» (ул. Алеутская, 65-б, 5 этаж) состоится первое в этом году заседание Дальневосточного Георгиевского комитета (ДВГК).

В рамках заседания общественные объединения, являющиеся участниками ДВГК, сформируют план совместных мероприятий, приуроченных к празднованию Победы в Великой Отечественной войне и памяти 70-летия со дня начала Великой Отечественной войны.

Дальневосточный Георгиевский комитет создан для популяризации в молодежной среде смысла и значения Победы русского народа в Великой Отечественной войне; содействия в формировании у нового поколения активной гражданской позиции, любви к своей стране, готовности брать на себя ответственность за ее будущее. Деятельность ДВГК направлена на организацию и проведение силами молодежи совместных мероприятий (акций), приуроченных к празднованию Победы.

Участником ДВГК может стать любое общественное объединение, ведущее свою работу на территории Дальнего Востока в соответствии с действующим законодательством РФ и подавшее заявку (ФИО участников, название организации) на участие в ДВГК по электронному адресу admin@spmpk.ru до 10 марта 2011 года (включительно).

Досье "ЗР": Дальневосточный Георгиевский комитет был создан по инициативе отделов по работе с молодежью Владивостокской и Хабаровской епархий Русской Православной Церкви при поддержке Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир» в марте 2010 года. В его состав вошло 15 общественных объединений Дальнего Востока. Силами ДВГК в 2010 году было реализовано порядка 6 крупных проектов, таких как издание электронной книги «Наследники Великой Победы» и молодежная массовая акция «Назад в прошлое!». ДВГК в сети интернет - http://spmpk.ru/menu_56.html.

Автор: Юрий Рогов
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