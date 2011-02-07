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Должников чаще стали лишать своего имущества
По итогам 2010 года, в Приморье более 1,4 миллиардов рублей, подлежащих принудительному взысканию через отделы судебных приставов, пришлось на коммунальные платежи. Об этом было сказано в УФССП России по Приморскому краю, где состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное подведению итогов прошедшего 2010 года и обсуждению основных задач на 2011 год.
Говоря об эффективности проделанной в 2010 году работы, главный судебный пристав Приморского края Андрей Углов отметил положительную динамику. Количество оконченных исполнительных производств возросло на 61%, притом, что на исполнении в отделах судебных приставов находилось более 1 млн производств на общую сумму взыскания более 28 млрд руб.
По-прежнему немалая часть денежных средств, подлежащих принудительному взысканию, приходилась на кредиты физических лиц – более 6 млрд рублей, коммунальные платежи – более 1,4 млрд руб., налоговые платежи - более 3 млрд рублей. Возросло количество предъявляемых к исполнению административных штрафов.
Однако судебные приставы вновь сталкиваются с проблемой направления на принудительное исполнение со стороны ГИБДД постановлений о взыскании уже оплаченных нарушителями штрафов. Безусловно такая ситуация приводит к нарушению законных прав и интересов граждан, поэтому данная проблема требует конструктивных решений.
Другой темой обсуждения стала проблема реализации заложенного имущества, арестованного судебными приставами в рамках исполнительных производств, где взыскателями выступают банки и кредитные организации.
Основная проблема при продаже заложенного имущества состоит в том, что зачастую начальная продажная цена не соответствует фактическому состоянию и рыночным ценам на момент реализации. Для решения сложившейся ситуации кредитным организациям при обращении в суд необходимо ходатайствовать о назначении начальной продажной цены, равной рыночной стоимости имущества.
В целом же работа УФССП России по Приморскому краю по наложению ареста на имущество должников и его реализации была оценена положительно. Процент фактической реализации арестованного судебными приставами имущества возрос в 2,5 раза по сравнению с результатами работы в 2009 году, - сообщает пресс-служба УФССП по Приморскому краю.
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