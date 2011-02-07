После школы - хоть хип-хоп и каноэ

Учебный год еще не начался, а родители со своими детьми уже выбирают кружки и спортивные секции. По мнению психологов, ребенок должен попробовать себя в разных сферах творческой и спортивной деятельности и сам решить, чем кроме школы ему бы хотелось заняться. В этом выборе ему помогут родители и преподаватели детских клубов.

А выбор учреждений дополнительного образования очень большой. Во Владивостоке действует 20 муниципальных учреждений дополнительного образования: десять музыкальных и художественных школ и десять спортивных школ. Все муниципальные учреждения свои услуги предоставляют бесплатно.

В музыкальные школы принимают ребят в возрасте от 7 до 10 лет, а также на подготовительные отделения с 5 лет. Ребят научат играть на любом из предлагаемых инструментов: фортепиано, скрипка, гитара, флейта, домбра, балалайка, баян, аккордеон. Кроме обучения игре на инструментах в музыкальных школах города преподают такие дисциплины, как сольфеджио, хор, аккомпанемент, ансамбль, музыкальная литература, оркестр. Обучение от 5 до 8 лет.

В художественных школах Владивостока учатся дети в возрасте от 9 до 13 лет. Обучение детей искусству рисования проходит по предметам: живопись, рисунок, композиция. Ребята проходят весь курс за 4 года, также есть подготовительная группа для малышей с 5 до 8 лет, занятия проходят в игровой форме.

Самым крупным учреждением дополнительного образования во Владивостоке является Центр детского творчества (Океанский пр-т, 43, тел.: 45-68-39, 45-68-30), в котором учатся школьники от 6 до 18 лет. Центр предлагает ребятам и их родителям выбрать на свой вкус один из 144 самых разных кружков и секций. Центр работает по семи направлениям: художественно-эстетическое, декоративно-прикладное, научно-техническое, спортивное, военно-патриотическое, туристическо–краевое. Центр детского творчества известен своими талантами: ансамбль бального танца «Улыбка», образцовый танцевальный ансамбль «Плясунья», детская хоровая студия «Камертон», театральная студия «Этюд» и многие другие коллективы.

Для дошкольников клубы города предлагают развивающие занятия, логопедические, настольные и дидактические игры, английский язык, чтение по кубикам Зайцева, развитие речи и слухового восприятия.

Дома пионеров города принимают школьников в танцевальные кружки, обучают игре на фортепьяно и гитаре, рукоделию: школьники научатся плести игрушки и украшения из бисера, лепке из соленого теста, росписи и многому другому.

Что касается спортивных секций, то здесь можно выбрать все, что душе угодно. На плавание, шахматы и шашки ребенка можно отдать с четырех лет. Мальчикам с шести-семи лет и девочкам с пяти-шести можно заняться спортивной, художественной и корригирующей гимнастикой. С 7 лет детям понравятся такие виды спорта, как: футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, настольный и большой теннис, аэробика, самбо, дзюдо, стрельба, бокс, кикбоксинг, вольная борьба, тхэквондо, карате дайдо-дзюку, бадминтон.

Девочек и мальчиков, желающих танцевать, ждут спортивные бальные танцы, джаз, модерн, хип-хоп, хореография. Любым из предложенных видов спорта школьник может заняться в спортивных школах города совершенно бесплатно.

В спортивных клубах Владивостока проходят платные занятия по картингу, мотоспорту, гребле (байдарки и каноэ, класс «Дракон»), айкидо, парусному спорту, хоккею. Набор мальчиков и девочек с 12 лет.

Кроме спортивной и художественной деятельности многих мальчишек увлекут компьютерные курсы, весь спектр которых предложат ребятам с 10 лет учебные центры города за определенную плату. Девочек с четырех-пяти лет обучать красиво ходить по подиуму в частных школах моделей.

Если вы определились, чем ваш ребенок будет заниматься в свободное от школы время, напоминаем, что запись в учреждения дополнительного образования Владивостока уже начинается, а начнут они работать с октября, как раз в то время, когда период завершается адаптации у первоклассников.