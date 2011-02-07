Выбираем игрушку

Выбор подарка отпрыску коллеги или друга представляет из себя нечто вроде игры в угадайку с малопредсказуемым результатом. Проще всего руководствоваться возрастом ребенка.

Для младенца до года. Лучшим подарком станет погремушка, причем не обязательно шарик на палочке, как в нашем детстве. Погремушка может быть мягкой (и ребенок будет с удовольствием ее жевать), может быть снабжена браслетиком, с помощью которого будет крепиться на ручку или ножку ребенка, побуждая малыша весело лупить воздух и давая родителям возможность отдохнуть от ребенка хотя бы четверть часа; может быть прицеплена на пружинку и весело прыгать над кроватью. Родственник погремушки - мобиль тоже пойдет на ура. Эта веселая карусель сначала будет вертеться над кроваткой под приятную музыку и привлекать внимание ребенка, а позже, когда детка встанет и мобиль окажется в опасности, игрушки с него можно будет снять и использовать в качестве тех же погремушек.

От года до двух лет. Этого погремушкой уже не заинтересуешь. Зато он с удовольствием будет заниматься так называемым "игровым центром" - небольшой, несмотря на громкое название, конструкцией, в которую могут входить блестящие зеркальца, пищалки, звоночки, рычажки, кнопочки. Кроме того, ребенок, на страх родителям, начинает интересоваться книжками, но интерес его при этом сугубо практический, с уклоном в гастрономию. Тут выходом станут детские развивающие книжки - тканевые, с разнообразными матерчатыми, пластиковыми и деревянными элементами на каждой странице. Такую книжку можно и погрызть, и поиграть ею, и соснуть на ней, как на подушке. Разновидность этого детского счастья - клеенчатая книжка примирит малыша с купанием. Или сделает это самое купание еще более интересным!

От двух до пяти. Такому подавай ролевую игру с "настоящими" атрибутами - кукольной посудой, игрушечным телефоном, магазинными весами или медицинским набором. Куклы? Самое время, причем играть куклой в этом возрасте станут не только девочки, но и мальчики. Для развития мышления хорошо подойдут детские паззлы - деревянные дощечки с отверстиями в виде различных силуэтов и с подходящими к отверстиям фигурами. Одно "но" - все детали должны быть достаточно крупными, потому что двухлетка все еще готов попробовать на зуб окружающие его предметы! Три года - все то же самое (в конце концов, ролевые игры неисчерпаемы!) плюс паззлы посложнее, конструкторы типа "Лего", изделия из мозаики, кукольная мебель и машинки и даже такая громоздкая штука, как спорткомплекс. И, конечно, книги - настоящие, с крупными красивыми иллюстрациями и не очень сложными текстами. А кое-кому подавай уже и детскую энциклопедию.

Чем дальше, тем проще - лет с четырех-пяти ребенка интересует абсолютно все. Наборы для творчества, книжки "Сделай сам", фломастеры, наборы "Скотный двор" или какой-нибудь "Построй замок", аудиокассеты со сказками, стихами и детскими песенками, мячи, скакалки, железные дороги - всего не перечесть.