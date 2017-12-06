Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банки послали бизнесу Приморья черную метку
Каждая сотая компания Приморья рискует остаться без кредитов
Центробанк подозревает более 460 тыс. компаний в отмывании денег и других незаконных операциях. Если руководствоваться данными статистики о том, что Дальний Восток занимает примерно 1-5% долю от общероссийского рынка, то как минимум 4,6 тыс. субъектов бизнеса Дальнего Востока уже находятся в так называемом черном списке. В итоге прекратить свою деятельность может треть представителей бизнес-сообщества региона. После попадания в стоп-лист им не откроют счет, как правило, ни в одном из банков, в том числе при создании нового ООО или ИП.
Анализируя причины, по которым бизнес и частное лицо, в том числе руководитель компании, может попасть в стоп-лист, не стоит расслабляться. Буквально каждая операция может навлечь на себя подозрения. Банк России предоставил 11 причин, коммерческие банки имеют свой дополнительный перечень. А открытой статистики по приостановленным счетам и основаниям пока нет.
Центробанк не видит причин для паники…
Стоп-лист формируют Росфинмониторинг и Центробанк по данным, полученным из коммерческих банков (указание Банка России от 20.07.2016 № 4077-У). Механизм обмена сведениями ЦБ РФ утвердил еще в прошлом году (положение от 20.07.2016 № 550-П). Но сама система обмена заработала только этим летом. Впервые сведения передали в июне этого года. Теперь списки опасных компаний и частных лиц банки пополняют ежедневно. Над кредитными учреждениями тоже висит «дамоклов меч»: чем больше у них подозрительных клиентов, тем больше вероятность, что лицензию отзовут.
В ответе на запрос Деловой газеты «Золотой Рог» Дальневосточное главное управление Центрального Банка России указывает: «Банк России понимает опасения бизнеса, связанные с необоснованным отказом банков в обслуживании и ведет работу, направленную на то, чтобы добросовестные клиенты не испытывали дополнительных трудностей. Во-первых, разъясняем, что наличие информации об отказе конкретному клиенту – причина не отказывать, а дополнительно изучить клиента. Мы проводим активную работу с кредитными организациями по уменьшению числа «автоматических» отказов без реальной оценки добросовестности клиента. Во-вторых, Банк России довел до кредитных организаций свою позицию (информационное письмо от 15.06.2017 № ИН-014-12/29) о том, что информация об отказах не является в соответствии с 115-ФЗ самостоятельным основанием для принятия аналогичного решения в отношении клиента. Банк должен принимать подобные решения по результатам всестороннего анализа совокупности всей имеющейся у них информации о клиенте, в том числе о характере совершаемых им операций».
…А бизнес уже кричит что есть силы
Приморский бизнес на многочисленных семинарах и встречах уже громко заявляет о приостановке движений по счетам без объяснения причин, в том числе и по корпоративным картам, и буквальном самоуправстве ряда банков в вольной трактовке Методических указаний Банка России, вышедших в июле нынешнего года. Многие коммерческие банки, работающие в Приморье, попросту перестраховываются.
Прискорбно то, что единожды попав в этот черный список, выйти из него практически невозможно и прямо узнать, находится ли там ваше предприятия или ИП также нельзя. Арбитражная практика формируется, и изменения в нормативные акты, если они будут приняты, то лишь в следующем году.
Бизнесмены, особенно импортеры, не хотят навлекать на себя гнев кредитных организаций, так как на поверку они для предпринимателей стали страшнее налоговой инспекции, которая, кстати, раскрывает все данные и готова пусть к длительному, но диалогу. Когда банк говорит - нет, свой отказ он мотивирует редко.
Руководитель приморской компании на одной из публичных встреч, предъявляя претензию банку о приостановке счета, заявил о том, что причиной послужила налоговая нагрузка, которую банк посчитал недостаточной. Но этот критерий не должен, по мнению бизнесмена, являться основным при отнесении клиента к неблагонадежным. Разумеется, под таким давлением бизнес опять уйдет в «кэш».
В беседах с корреспондентом Деловой газеты «Золотой Рог» представители компаний признаются, что бизнес постепенно уходит в «серую зону», оформляя друг другу займы и активно расплачиваясь наличными средствами. Хотя, судя по требованиям банков, это совсем не панацея, скорее наоборот.
«Мы провели транзакцию в тот же день, как получили деньги от трансагента, тем самым стали объектом для наблюдения Росфинмониторинга. Надо отдать должное банку, который сообщил, почему операции по счетам оказались приостановленными. Подлил масла в огонь тот факт, что наше предприятие создано менее года назад. Представитель Росфинмониторинга приехал к нам в офис, сфотографировал кабинеты, само здание, коридоры, тем самым подтвердив, что мы являемся реальным бизнесом. После многочисленных отписок и объяснений наш счет был разблокирован, но теперь мы на постоянном контроле у банка и Росфинмониторинга. Если мы изменим наше местопребывание, вновь понадобятся фото и т.п. А банк намекнул, что лучше счет у него закрыть», - делится своим опытом одна из собеседниц Деловой газеты «Золотой Рог».
Бухгалтер одного из ИП сокрушается, что вовремя не зашла в банк-клиент и не увидела сообщение от банка о необходимости подтвердить правомерность операции небольшой компании. «Транзакций ИП имеет не много, поэтому нужды быть онлайн 24 часа в сутки необходимости не было. В итоге - приостановка по счету и отписки. Мы возвращаемся вновь «в каменный век», а еще вчера от нас требовали перехода на электронную отчетность. Сегодня мы отписываемся на бумажных носителях, ставя чернильные печати и перешивая документы тесемкой», - сокрушается специалист по бухучету.
Банки могут повысить комиссию при закрытии счета предприятию и ИП, которым показывают на дверь по подозрению в нечистоплотных операциях. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», в Приморье уже такие предложения представителям бизнеса от банков поступили.
Под директорами зашатались кресла
Не менее тревожит предпринимателей и черный список руководителей. Если ФНС эту информацию предоставляет в открытой базе, то банковские инструкции, видимо, запрещают это делать. Один из собеседников газеты «Золотой Рог» с удивлением узнал, что выбранный директор ООО не может открыть счет в банке, так как является не желательным. Поиск на открытых ресурсах показывает его фамилию в «зеленом поле», которое указывает на чистоплотность руководителя или компании.
Интересно, что буквально недавно ФНС запустила сервис проверки гендиректоров, которые значатся в списке проблемных. Сервис завис через несколько часов из-за количества обращений и сейчас находится на доработке.
Как замечает президент Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галина ТКАЧЕНКО, опротестовывать подобные действия банков просто необходимо. Формирование арбитражной практики приведет к поправкам в законодательстве и защитит бизнес от необоснованных обвинений и занесения в стоп-лист.
Банки все же хотят быть партнерами
Предприниматели и бухгалтеры не ищут злой умысел в действиях банков. Но чаще всего не знают как быть. Обычное партнерское отношение бизнес вполне бы устроило. В беседах не ради рекламы или красного словца хвалят Альфа-банк и банк «Открытие», чьи сервисные службы напоминают о необходимости ответить на запрос, исправить документы, выслать в срок пояснение или упоминание об уплате налогов. Большую критику приходится слышать в адрес Сбербанка страны, многоканальный телефон крупнейшего банка страны не всегда позволяет решить все проблемы, и после общения с несколькими специалистами вопрос остается не решен, а счет заблокирован.
Как пояснила начальник управления корпоративного бизнеса Примсоцбанка Ирина САМОКИШ, понятия «черные списки» или реестр недобросовестных клиентов в их банке не применяется.
«Есть общее Положение Центробанка РФ от 20.07.2016 N 550-П. При взаимодействии с клиентами, которым было отказано в открытии счета, мы руководствуемся только этим документом. Также на основании данной информации могут быть запрошены дополнительные документы для анализа движений по счету. Но если все же говорить про недобросовестных клиентов, к ним Примсоцбанк относит в первую очередь тех, кто уклоняется, избегает встречи с сотрудниками банка для разъяснений сути своих операций, не предоставляет по запросу документы, или же предоставляет недостоверные документы в качестве руководителей компаний, а также использует подставных (номинальных) лиц», - говорит представитель Примсоцбанка.
Если же организация регулярно не делает платежи по налогам, то деятельность такой компании будет тщательно изучена банком для принятия решения о цели его деятельности и выявления применения клиентом схемы уклонения от уплаты налогов.
Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ говорит, что приостановка касается операций, которые банк расценивает как имеющие признаки подозрительных и подпадающие под 115-ФЗ. Банк имеет полное право заблокировать счета клиентов в случае совершения ими подобных операций. В адрес клиента направляется запрос об источниках происхождения денежных средств. В случае предоставления подтверждающих документов, операции по счетам возобновляются. Проверку и разблокирование счетов банк проводит максимально оперативно, чтобы не затрагивались интересы добросовестных клиентов.
Яна МАЛЬЦЕВА.
Новости тематики
- Банки послали бизнесу Приморья черную метку
- В Хабаровске открылась конференция по кооперации на "дальневосточном гектаре"
- О кооперации на "дальневосточных гектарах" все желающие узнают из сети
- 25 тысяч россиян хотят получить "дальневосточный гектар"
- Приморскстат: население Приморья будет только сокращаться
- Сахалинский "Остров-рыба" стал одним из самых посещаемых павильонов на фестивале "Улица Дальнего Востока"
- Желающие переехать на Дальний Восток хотят работу и жилье
- Владимир Путин: "Я хочу ее увидеть"
- Второй корвет для Тихоокеанского флота вывели из цеха (фото)
- Путин потребовал прекратить беспредел правоохранителей и контролеров в отношение бизнеса
Новости раздела
- Банки послали бизнесу Приморья черную метку
- РН "Союз-2.1б" на целевую орбиту не вышел
- Ракета с "Восточного" унесла в космос без малого двадцать спутников
- Жители и гости Амурской области занимают места на смотровых площадках у космодрома "Восточный"
- Эксперты обнародовали предварительную причину авиакатастрофы в Хабаровском крае
- На Сахалине определят лучшего мастера суши
- Гонка на собачьих упряжках "Берингия-2018" с Камчатки пойдет на Чукотку
- 2018 год объявлен Годом содействия занятости населения в Якутии
- Марха под депутатским надзором
- Александр Жирков, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Назрела необходимость в правовом регулировании сохранения вечной мерзлоты
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье доведен до банкротства крупный холдинг
- Банки, которые возомнили себя спецслужбами, будут жестко наказывать
- Во Владивостоке над новостроем нависла гиря разрушения
- ЦБ отказался печатать купюры с Путиным
- Владивосток хотят изуродовать
- В Приморье создадут специальный сервис для продвижения продукции сельхозпроизводителей
- Приморский бизнес объединяет свои проекты в "кольцо"
- Свинокомплекс "Камчатский" отрыл новый мясоперерабатывающий цех
- Чукотка накормит икрой участников "Дней Дальнего Востока" в Москве
- В "рыбных местах" Сахалина приведут госграницу в порядок