Банки послали бизнесу Приморья черную метку

Каждая сотая компания Приморья рискует остаться без кредитов

Центробанк подозревает более 460 тыс. компаний в отмывании денег и других незаконных операциях. Если руководствоваться данными статистики о том, что Дальний Восток занимает примерно 1-5% долю от общероссийского рынка, то как минимум 4,6 тыс. субъектов бизнеса Дальнего Востока уже находятся в так называемом черном списке. В итоге прекратить свою деятельность может треть представителей бизнес-сообщества региона. После попадания в стоп-лист им не откроют счет, как правило, ни в одном из банков, в том числе при создании нового ООО или ИП.

Анализируя причины, по которым бизнес и частное лицо, в том числе руководитель компании, может попасть в стоп-лист, не стоит расслабляться. Буквально каждая операция может навлечь на себя подозрения. Банк России предоставил 11 причин, коммерческие банки имеют свой дополнительный перечень. А открытой статистики по приостановленным счетам и основаниям пока нет.

Центробанк не видит причин для паники…

Стоп-лист формируют Росфинмониторинг и Центробанк по данным, полученным из коммерческих банков (указание Банка России от 20.07.2016 № 4077-У). Механизм обмена сведениями ЦБ РФ утвердил еще в прошлом году (положение от 20.07.2016 № 550-П). Но сама система обмена заработала только этим летом. Впервые сведения передали в июне этого года. Теперь списки опасных компаний и частных лиц банки пополняют ежедневно. Над кредитными учреждениями тоже висит «дамоклов меч»: чем больше у них подозрительных клиентов, тем больше вероятность, что лицензию отзовут.

В ответе на запрос Деловой газеты «Золотой Рог» Дальневосточное главное управление Центрального Банка России указывает: «Банк России понимает опасения бизнеса, связанные с необоснованным отказом банков в обслуживании и ведет работу, направленную на то, чтобы добросовестные клиенты не испытывали дополнительных трудностей. Во-первых, разъясняем, что наличие информации об отказе конкретному клиенту – причина не отказывать, а дополнительно изучить клиента. Мы проводим активную работу с кредитными организациями по уменьшению числа «автоматических» отказов без реальной оценки добросовестности клиента. Во-вторых, Банк России довел до кредитных организаций свою позицию (информационное письмо от 15.06.2017 № ИН-014-12/29) о том, что информация об отказах не является в соответствии с 115-ФЗ самостоятельным основанием для принятия аналогичного решения в отношении клиента. Банк должен принимать подобные решения по результатам всестороннего анализа совокупности всей имеющейся у них информации о клиенте, в том числе о характере совершаемых им операций».

…А бизнес уже кричит что есть силы

Приморский бизнес на многочисленных семинарах и встречах уже громко заявляет о приостановке движений по счетам без объяснения причин, в том числе и по корпоративным картам, и буквальном самоуправстве ряда банков в вольной трактовке Методических указаний Банка России, вышедших в июле нынешнего года. Многие коммерческие банки, работающие в Приморье, попросту перестраховываются.

Прискорбно то, что единожды попав в этот черный список, выйти из него практически невозможно и прямо узнать, находится ли там ваше предприятия или ИП также нельзя. Арбитражная практика формируется, и изменения в нормативные акты, если они будут приняты, то лишь в следующем году.

Бизнесмены, особенно импортеры, не хотят навлекать на себя гнев кредитных организаций, так как на поверку они для предпринимателей стали страшнее налоговой инспекции, которая, кстати, раскрывает все данные и готова пусть к длительному, но диалогу. Когда банк говорит - нет, свой отказ он мотивирует редко.

Руководитель приморской компании на одной из публичных встреч, предъявляя претензию банку о приостановке счета, заявил о том, что причиной послужила налоговая нагрузка, которую банк посчитал недостаточной. Но этот критерий не должен, по мнению бизнесмена, являться основным при отнесении клиента к неблагонадежным. Разумеется, под таким давлением бизнес опять уйдет в «кэш».

В беседах с корреспондентом Деловой газеты «Золотой Рог» представители компаний признаются, что бизнес постепенно уходит в «серую зону», оформляя друг другу займы и активно расплачиваясь наличными средствами. Хотя, судя по требованиям банков, это совсем не панацея, скорее наоборот.

«Мы провели транзакцию в тот же день, как получили деньги от трансагента, тем самым стали объектом для наблюдения Росфинмониторинга. Надо отдать должное банку, который сообщил, почему операции по счетам оказались приостановленными. Подлил масла в огонь тот факт, что наше предприятие создано менее года назад. Представитель Росфинмониторинга приехал к нам в офис, сфотографировал кабинеты, само здание, коридоры, тем самым подтвердив, что мы являемся реальным бизнесом. После многочисленных отписок и объяснений наш счет был разблокирован, но теперь мы на постоянном контроле у банка и Росфинмониторинга. Если мы изменим наше местопребывание, вновь понадобятся фото и т.п. А банк намекнул, что лучше счет у него закрыть», - делится своим опытом одна из собеседниц Деловой газеты «Золотой Рог».

Бухгалтер одного из ИП сокрушается, что вовремя не зашла в банк-клиент и не увидела сообщение от банка о необходимости подтвердить правомерность операции небольшой компании. «Транзакций ИП имеет не много, поэтому нужды быть онлайн 24 часа в сутки необходимости не было. В итоге - приостановка по счету и отписки. Мы возвращаемся вновь «в каменный век», а еще вчера от нас требовали перехода на электронную отчетность. Сегодня мы отписываемся на бумажных носителях, ставя чернильные печати и перешивая документы тесемкой», - сокрушается специалист по бухучету.

Банки могут повысить комиссию при закрытии счета предприятию и ИП, которым показывают на дверь по подозрению в нечистоплотных операциях. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», в Приморье уже такие предложения представителям бизнеса от банков поступили.

Под директорами зашатались кресла

Не менее тревожит предпринимателей и черный список руководителей. Если ФНС эту информацию предоставляет в открытой базе, то банковские инструкции, видимо, запрещают это делать. Один из собеседников газеты «Золотой Рог» с удивлением узнал, что выбранный директор ООО не может открыть счет в банке, так как является не желательным. Поиск на открытых ресурсах показывает его фамилию в «зеленом поле», которое указывает на чистоплотность руководителя или компании.

Интересно, что буквально недавно ФНС запустила сервис проверки гендиректоров, которые значатся в списке проблемных. Сервис завис через несколько часов из-за количества обращений и сейчас находится на доработке.

Как замечает президент Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галина ТКАЧЕНКО, опротестовывать подобные действия банков просто необходимо. Формирование арбитражной практики приведет к поправкам в законодательстве и защитит бизнес от необоснованных обвинений и занесения в стоп-лист.

Банки все же хотят быть партнерами

Предприниматели и бухгалтеры не ищут злой умысел в действиях банков. Но чаще всего не знают как быть. Обычное партнерское отношение бизнес вполне бы устроило. В беседах не ради рекламы или красного словца хвалят Альфа-банк и банк «Открытие», чьи сервисные службы напоминают о необходимости ответить на запрос, исправить документы, выслать в срок пояснение или упоминание об уплате налогов. Большую критику приходится слышать в адрес Сбербанка страны, многоканальный телефон крупнейшего банка страны не всегда позволяет решить все проблемы, и после общения с несколькими специалистами вопрос остается не решен, а счет заблокирован.

Как пояснила начальник управления корпоративного бизнеса Примсоцбанка Ирина САМОКИШ, понятия «черные списки» или реестр недобросовестных клиентов в их банке не применяется.

«Есть общее Положение Центробанка РФ от 20.07.2016 N 550-П. При взаимодействии с клиентами, которым было отказано в открытии счета, мы руководствуемся только этим документом. Также на основании данной информации могут быть запрошены дополнительные документы для анализа движений по счету. Но если все же говорить про недобросовестных клиентов, к ним Примсоцбанк относит в первую очередь тех, кто уклоняется, избегает встречи с сотрудниками банка для разъяснений сути своих операций, не предоставляет по запросу документы, или же предоставляет недостоверные документы в качестве руководителей компаний, а также использует подставных (номинальных) лиц», - говорит представитель Примсоцбанка.

Если же организация регулярно не делает платежи по налогам, то деятельность такой компании будет тщательно изучена банком для принятия решения о цели его деятельности и выявления применения клиентом схемы уклонения от уплаты налогов.

Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ говорит, что приостановка касается операций, которые банк расценивает как имеющие признаки подозрительных и подпадающие под 115-ФЗ. Банк имеет полное право заблокировать счета клиентов в случае совершения ими подобных операций. В адрес клиента направляется запрос об источниках происхождения денежных средств. В случае предоставления подтверждающих документов, операции по счетам возобновляются. Проверку и разблокирование счетов банк проводит максимально оперативно, чтобы не затрагивались интересы добросовестных клиентов.

Яна МАЛЬЦЕВА.