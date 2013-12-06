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Прокуратура ДФО пресекла деятельность 62 подпольных казино

06 Декабря 2013, 13:57 | Дальний Восток

Органами прокуратуры субъектов Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе совместно с правоохранительными органами в ноябре 2013 года проверено 104 адреса, по которым  обнаружено 62 игорных заведения. Изъято  365 игровых автоматов, 2  рулетки  и  6 игорных столов.  

Так, в Амурской области в пгт. Новобурейском  по адресу ул. Советская, 25, выявлен факт незаконной игорной деятельности, где изъято 4 системных блока персональных компьютеров, 13 мониторов, вспомогательное оборудование. Возбуждено дело об административном правонарушении  по ч. 1 ст.14.1.1 КоАП РФ (незаконные организации и проведение азартных игр). Материалы находятся на рассмотрении в суде.

Прокуратурой Приморского края совместно с органами полиции  проведена проверка информации, размещенной в сети Интернет на сайте «gdecasino.ru», выявлено 18 фактов организации и проведения азартных игр на территории г.Владивостока. По итогам проверок  изъято 155 компьютеров, 1 игровой автомат, 2 покерных стола. Возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), материалы которых направлены для рассмотрения в мировой суд. Организовано проведение 7-ми доследственных проверок, окончательные процессуальные решения по которым в настоящее время не приняты.

В Еврейской автономной области прокурором г.Биробиджана опротестовано решение городской Думы «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «город Биробиджан» Еврейской автономной области», в котором вопреки требованиям Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», предусматривающим проведение азартных игр в специальных игорных зонах, определены условно разрешенные виды использования земельных участков в зоне обслуживания и деловой активности г. Биробиджана, в том числе и под казино. Незаконный муниципальный акт приведен в соответствие с действующим законодательством.

Работа в данном направлении продолжается.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: казино  прокуратура  подпольное казино 



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