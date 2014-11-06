В Якутии сформируют инвестиционный пакет республики

5 ноября 2014 г. в конференц-зале гостиницы «Полярная звезда» Министерством по федеративным отношениям и внешним связям при поддержке Делового совета Россия-АСЕАН при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) организован Круглый стол по вопросам привлечения инвестиций в Республику Саха (Якутия).

В мероприятии приняли участие заместитель министра по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха (Якутия) Диана Степанова, вице-президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия) Станислав Цюхцинский, заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин, заместитель министра по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) Александр Андросов, руководитель Департамента экономики Администрации ГО «Город Якутск» Анна Стручкова, заместитель генерального директора ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)» Юлиана Диряхова, управляющий директор ОАО «Венчурная компания «Якутия» Татьяна Егорова, генеральный директор ГАУ «Технопарк Якутии» Анатолий Семенов.

Основным докладчиком выступил заместитель председателя Делового совета Россия-АСЕАН при Торгово-промышленной палате Российской Федерации Андрей Карев.

Участникам был представлен ролик о деятельности Делового совета Россия-АСЕАН, и выражено намерение формировать региональные инвестиционные пакеты для представления на международном уровне. Данное предложение было озвучено на министерской встрече Делового совета заместителем министра экономического развития Российской Федерации Алексеем Лихачевым.

Деловой совет Россия-АСЕАН при Торгово-промышленной палате Российской Федерации планирует таким образом организовать взаимодействие с 10 регионами России.

Инвестиционные проекты представили заместитель генерального директора ГБУ «Агентство инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)» Юлиана Диряхова; генеральный директор ГАУ «Технопарк Якутии» Анатолий Семенов; заместитель министра по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) Александр Андросов. Также был задан ряд вопросов принявшими участие в мероприятии заинтересованными предприятиями и ведомствами.

По итогам круглого стола было принято решение направить инвестиционные проекты Республики Саха (Якутия) на экспертизу в Деловой совет Россия-АСЕАН для дальнейшего формирования инвестиционного пакета республики, сообщает пресс-служба министерства по федеративным отношениям и внешним связям Республики Саха (Якутия).

ZRPRESS.RU, Владивосток.