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Дмитрий Быков: Дальний Восток, Сибирь, Татарстан будут независимыми штатами

06 Ноября 2012, 18:14 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября, ZRPRESS. Писатель Дмитрий Быков, прибывший в Казань, заявил, что будущей свободной России необходим будет формат Соединенных Штатов. При этом Дальний Восток, Сибирь, Татарстан будут независимыми штатами.

Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на казанское издание "Бизнес Online", на своей лекции "СССР 20 лет спустя: что теперь будет" в доме-музее Василия Аксенова Быков заявил, что Россия упустила тот момент, когда еще можно было жить единой территорией. "Мне кажется, Татарстан сегодня во многих отношениях - чуждая и потерянная территория. Я не говорю о том, что это приведет к территориальному распаду. Соединенные Штаты Америки, к примеру, очень плотно сидят вместе. Но Соединенные Штаты, в которых у каждого есть свои законодательство и права, к этому мы, видимо, и придем. Татарстан - анклав внутри России. Анклав во многих отношениях татарский, исламский. Сделать из него стопроцентный русский не получится и не надо", - заявил писатель.

Как считает Быков, надо привыкать будет с этим жить, как привыкать жить "с независимым Кавказом, независимой Сибирью, независимым Дальним Востоком".


Автор: ИА REGNUM
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