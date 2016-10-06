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На Дальнем Востоке России сформирована новая дивизия тяжелых бомбардировщиков
Минобороны России завершает формирование новой тяжелобомбардировочной авиационной дивизии (ТБАД) на Дальнем Востоке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Задачей воздушного соединения, в состав которого вошли стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3, в частности, станет патрулирование Тихого океана в районе Японии, Гавайских островов и острова Гуам. По мнению экспертов, формирование нового авиасоединения продемонстрирует странам Тихоокеанского региона и США серьезность восточных устремлений России.
- В настоящее время формирование дивизии уже завершается, - рассказал «Известиям» представитель военного ведомства, знакомый с ситуацией. - В ее состав вошли несколько эскадрилий бомбардировщиков дальней авиации, дислоцированных в Восточном и Центральном военных округах.
Дальневосточная ТБАД станет вторым авиационным соединением тяжелых бомбардировщиков в российских Воздушно-космических силах. В прошлом году ВКС уже пополнились 22-й тяжелобомбардировочной дивизией, в состав которой вошли стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3, базирующиеся на аэродромах в Моздоке, Энгельсе и Шайковке.
По данным «Известий», новая дивизия формируется на базе 6953-й гвардейской Севастопольско-Берлинской Краснознаменной авиационной базы (АвБ). В состав авиационного соединения войдет несколько десятков стратегических и дальних бомбардировщиков, которые планируется разместить на аэродромах Белая (Иркутская область) и Украинка (Амурская область).
До 2008 года на Дальнем Востоке дислоцировалась 182-я ТБАД, в составе которой было два авиационных полка стратегических ракетоносцев Ту-95МС и столько же полков дальних бомбардировщиков Ту-22М3. В ходе объявленного в 2008 году экс-министром обороны Анатолием Сердюковым перехода на «новый облик» дивизия была разбита на две авиабазы, которые, впрочем, спустя некоторое время объединили в одну 6953-ю АвБ. Позже в ее состав также вошли Ту-22М3, переданные из состава авиации Тихоокеанского флота.
- В Советском Союзе главными задачами дальневосточных соединений дальней авиации было нанесение ударов по военным базам США в Японии, на острове Гуам, бывшего в то время основной базой американских стратегических бомбардировщиков на Тихом океане, а также по местам базирования основных сил Тихоокеанского флота ВМС США на Гавайских островах, - рассказывает «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. - В мирное время советские ракетоносцы постоянно патрулировали эти районы и следили за вражеской активностью. Правда, в 1990-м и начале 2000-х годов эти полеты прекратились. Но, судя по сообщениям иностранных СМИ о появлении российских бомбардировщиков в Тихом океане, патрулирование в треугольнике Япония–Гуам–Гавайи в настоящее время опять стало регулярной задачей российских дальневосточных бомбардировщиков.
Начиная с 2014 года Ту-95МС неоднократно появлялись в районе Японских островов. На перехват российских «Медведей» (наименование Ту-95МС по классификации НАТО) несколько раз поднимались американские и японские истребители. В ноябре 2015 года «девяносто пятые», не нарушая воздушного пространства США, впервые несколько раз облетели остров Гуам (хотя формально остров не является одним из штатов, но с 1898 года принадлежит США на правах инкорпорированной территории).
По словам эксперта Центра стратегических разработок Антона Цветова, по мере того как Россия стремится развить восточное направление своей внешней политики, неизбежно возникнет необходимость обеспечить и соответствующий уровень защищенности дальневосточных рубежей.
- Такое наращивание военных возможностей России на Тихом океане демонстрирует всю серьезность восточных устремлений России, - говорит Цветов. - Экономическое присутствие России в Азии пока еще далеко от своего потенциала, поэтому в Москве, видимо, считают важным нарастить влияние в военной области. Тем более что развитие региональной системы безопасности всегда было ключевым элементом российского участия в азиатских многосторонних структурах.
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