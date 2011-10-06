Русская православная церковь выпустила компьютерную игру

Екатеринбургская епархия выпустила DVD для школьников Урала. В игре, созданной для учащихся 5-7 классов, предлагается "пройти" по полям сражений войны 1812 г.

На диске "Помнит вся Россия про день Бородина", помимо игры, представлены брошюра "История семьи Тучковых и Великая Отечественная война 1812г.", а также художественный фильм режиссера Ивана Пырьева "Кутузов" и торжественная увертюра Петра Чайковского "1812 год", сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Ранее сообщалось, что РПЦ намерена создать своего рода образовательный квест. В этой игре можно будет играть от лица священника, семинариста, епископа и т.д. и посещать различные исторические события и места, включая библейский Иерусалим и Древнюю Русь.