Приставы хотят присылать повестки должникам по СМС и e-mail

Главный судебный пристав РФ Артур Парфенчиков предлагает предусмотреть возможность направления повесток фигурантам уголовных и административных дел по мобильной связи и электронной почте. Такое предложение он озвучил на заседании коллегии Министерства юстиции.

По его словам, приставы часто сталкиваются с тем, что люди просто не были проинформированы, что им необходимо явиться в суд, так как повестки рассылаются в том числе с использованием обычной почты. Кроме того, это часто бывает связано с тем, что граждане фактически не живут по месту своей регистрации.

По словам Парфенчикова, такое нововведение позволило бы существенно сократить нагрузку на приставов, занимающихся обеспечением установленного порядка деятельности судов, передает РБК.