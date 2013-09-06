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Владивостокцы могут помочь дальневосточникам, пострадавшим от наводнения

06 Сентября 2013, 16:56 | Дальний Восток
ГУ МЧС России по Приморскому краю предоставило список пунктов приёма помощи и реквизиты для перечисления денежных средств пострадавшим от наводнения в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной области.

Адреса пунктов приёма помощи в г. Владивосток:

г. Владивосток, ул. Посьетская, 24, каб. 101, тел. 8 (423) 2614-498, 2228-382 (Приморское отделение союза женщин России, председатель – Иовкова Зинаида Андреевна);

г. Владивосток, ул. Фокина, 23 А, 1 этаж, тел. 8 (423) 2224-505, 2911-395 (Приморское краевое отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», председатель – Ильина Надежда Андреевна);

г. Владивосток, ул. Стрельникова, 10, тел. 8 (423) 2930-763, 8908-977-76-81 (Общественная организация «Союз садоводов города Владивостока», председатель – Беляков Анатолий Митрофанович);

г. Владивосток, ул. Толстого, 41 В, тел. 8 (423) 2922-960 (Владивостокское отделение Всероссийского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство», председатель - Донец Виктор Васильевич).

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Амурская область

Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО л/с 04232003600)

ИНН 2801123618 КПП 280101001 Р/С 40101810000000010003 Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Благовещенск БИК 041012001 ОКАТО 10401000000 КБК 015 2 07 02030 02 0000 180

В графе «назначение платежа» обязательно указать: «Добровольные пожертвования на ликвидацию последствий наводнения в Амурской области в 2013 году».

Хабаровский край

Получатель: УФК по Хабаровскому краю (Правительство Хабаровского края, л/сч 05222000060) ИНН 2700000786, КПП 272101001 р/сч 40302810600002000233 В ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю БИК 040813001 ОКАТО 08401000000

В графе «назначение платежа» обязательно указать: «Добровольное пожертвование на ликвидацию последствий наводнения в Хабаровском крае».

Еврейская автономная область

Получатель: Еврейское региональное отделение «Российский Красный Крест» ИНН 7900001000, КПП 790101001 р/сч 40703810970120100351 БИК 040813608 к/сч 30101810600000000608 Банк получателя: Добровольное пожертвование для оказания помощи пострадавшим от наводнения в ЕАО.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ГУ МЧС по ПК
Теги: благотворительность  наводнение  помощь 



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Комментарии

  • Псевдоним23:23, 06.09.2013#

    а потом на всю помощь наклеют бирки единой россии

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